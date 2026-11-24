Šéf Kremlu Vladimir Putin tvrdí, že nemůže souhlasit s několikaměsíčním příměřím, jelikož by to Kyjevu umožnilo přezbrojit a přeskupit jednotky. Putin podle Zelenského o svých důvodech lže.
„Pokud si myslí, že Ukrajina je připravená na vojenskou odvetu, tak by měl mít na vstupu Ukrajiny do NATO větší zájem než kdokoliv jiný,“ uvedl ukrajinský prezident s tím, že by Kyjev jako člen Aliance nebojoval o ztracená území silou, jelikož by nikdy neriskoval, že přijde o své partnery.
Rusko zahájilo na Putinův rozkaz invazi na Ukrajinu v únoru 2022, čímž rozpoutalo největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. V chladných měsících Moskva systematicky ničí energetickou infrastrukturu v sousední zemi. Ukrajinci kvůli tomu musejí snášet dny bez dodávek elektřiny, tepla i vody.
„Prostě nás letos v zimě chce zlomit,“ poznamenal Zelenskyj, podle něhož i nadále je Putinovým cílem okupace Ukrajiny.