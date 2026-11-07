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Rusko nás chce uvrhnout do blackoutu, napsal Zelenskyj. Spoléhá na podporu USA

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  11:20
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci v norském...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci v norském Oslu. (20. října 2026) | foto: Cornelius PoppeČTK

Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
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Spoléháme na americký Kongres, že bude podporovat Ukrajinu, zejména proto, že Rusko své útoky stále stupňuje a snaží se zemi odstřihnout od elektrického proudu, napsal v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda v noci udeřila na ukrajinské území 172 drony a 36 balistickými střelami. Hlavním cílem byl podle Zelenského opět energetický sektor.

„Pokud se Rusko snaží uvrhnout Kyjev, město s několika miliony obyvatel, i celou zemi do blackoutu, Ukrajina v tom nesmí zůstat sama. Spoléháme na to, že americký Kongres bude Ukrajině věnovat zvýšenou pozornost,“ prohlásil Zelenskyj.

Rusko v noci udeřilo na Kyjev balistickými raketami. Poničilo důležitý most

„Je klíčové, aby podpora Ukrajiny zůstala prioritou americké politiky. Spoléháme na jednotu obou politických stran v otázkách bezpečnosti, podpory Ukrajiny, odsouzení ruské agrese a posilování sankčního tlaku na (ruského prezidenta Vladimira) Putina,“ dodal ukrajinský prezident.

USA podle Zelenského hrají klíčovou roli v přiblížení se míru ve válce, kterou začalo Rusko v únoru 2022 invazí na území sousední země.

„Rusko se připravuje na třístranná jednání tím, že na kritickou infrastrukturu Ukrajiny vypouští balistické střely,“ napsal v sobotu také na telegramu Zelenskyj.

Mírová jednání zástupců Ukrajiny, Ruska a USA se mají konat 10. a 11. listopadu v Abú Zabí. Za USA rozhovory povedou zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner.

V ruské delegaci bude mimo jiné Putinův poradce Vladimir Medinskij, náměstci ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov a Michail Galuzin a šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov, řekl dnes podle agentury Interfax mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Válka na Ukrajině

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