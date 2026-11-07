Rusko nás chce uvrhnout do blackoutu, napsal Zelenskyj. Spoléhá na podporu USA

„Pokud se Rusko snaží uvrhnout Kyjev, město s několika miliony obyvatel, i celou zemi do blackoutu, Ukrajina v tom nesmí zůstat sama. Spoléháme na to, že americký Kongres bude Ukrajině věnovat zvýšenou pozornost,“ prohlásil Zelenskyj.
|
Rusko v noci udeřilo na Kyjev balistickými raketami. Poničilo důležitý most
„Je klíčové, aby podpora Ukrajiny zůstala prioritou americké politiky. Spoléháme na jednotu obou politických stran v otázkách bezpečnosti, podpory Ukrajiny, odsouzení ruské agrese a posilování sankčního tlaku na (ruského prezidenta Vladimira) Putina,“ dodal ukrajinský prezident.
USA podle Zelenského hrají klíčovou roli v přiblížení se míru ve válce, kterou začalo Rusko v únoru 2022 invazí na území sousední země.
„Rusko se připravuje na třístranná jednání tím, že na kritickou infrastrukturu Ukrajiny vypouští balistické střely,“ napsal v sobotu také na telegramu Zelenskyj.
Mírová jednání zástupců Ukrajiny, Ruska a USA se mají konat 10. a 11. listopadu v Abú Zabí. Za USA rozhovory povedou zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner.
V ruské delegaci bude mimo jiné Putinův poradce Vladimir Medinskij, náměstci ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov a Michail Galuzin a šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov, řekl dnes podle agentury Interfax mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.