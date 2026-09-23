Ukrajina, která od února 2022 čelí ruské invazi, podniká v sebeobraně údery na ruské rafinerie, což v některých částech Ruska vede k nedostatku pohonných hmot. Zelenskyj rovněž varoval před situací, kdy umělá inteligence (AI) převezme řízení bojiště; stát by se to podle něj mohlo už příští roko.
„Poprvé v historii Ruska slyšíme, že jeho ropný průmysl je u konce sil. Ale ropa sama o sobě není ukrajinským cílem, nejsou to ani benzin či diesel, nejsou to továrny ani přístavy. Naším cílem je ruská schopnost financovat tuto válku, protahovat ji a činit ještě brutálnější,“ řekl Zelenskyj.
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Patrioty, energetické příměří a schůzka s Putinem. Zelenskyj se potkal s Trumpem
Americký prezident Donald Trump nedávno Ukrajinu vyzval, aby přestala útočit na rafinerie v Rusku, neboť to škodí celému světu. Trump také navrhl energetické příměří, kdy by Kyjev ani Moskva neútočily na energetické cíle.
Ve středu americký ministr zahraničí Marco Rubio, který jednal s ruským protějškem Sergejem Lavrovem, uvedl, že Ukrajina i Rusko o energetické příměří projevují zájem.
Zelenskyj hovořil také o AI, která se stala letos v OSN velkým tématem státnických projevů. „Je možné, že už příští rok začne AI a nikoli lidé rozhodovat o dění na bojišti. Potřebujeme mír, než se do tohoto bodu dostaneme,“ řekl.
Ukrajinský prezident delegacím popsal válečnou situaci, kdy opakovaně hovořil o šílenství. Tento termín použil například tehdy, když hovořil o tisících a tisících padlých ruských vojáků. „Je to šílené, ale oni pokračují a dál umírají, protože (ruský prezident Vladimir) Putin to chce,“ řekl.
Zmínil, že v letošním roce ruské síly dobyly asi tisíc kilometrů čtverečních, ale že Ukrajina značnou část takové rozlohy osvobodila. V této souvislosti poukázal na to, že Rusko má na sedmnáct milionů čtverečních kilometrů bez ukrajinských okupovaných regionů, ale Putinovi stojí za to bojovat o další kilometry.
Putin se podle Zelenského nespokojil s Doněckou oblastí, ale chce další území včetně měst jako jsou Charkov či Oděsa. Ukrajinský prezident rovněž prohlásil, že Rusko odmítá respektovat okolní země v regionu, jako jsou pobaltské republiky, Moldavsko a kavkazské či středoasijské státy.