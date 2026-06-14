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Putin telefonicky blahopřál Trumpovi, do Bílého domu volal i Zelenskyj

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  19:15
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i jeho ruský protějšek Vladimir Putin v neděli každý zvlášť telefonicky hovořili s americkým prezidentem prezidentem Donaldem Trumpem. Oba mu pogratulovali k 80. narozeninám a hovořili s ním o světových konfliktech, uvedly agentury.
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Zelenskyj uvedl, že měl s Trumpem „skvělý“ telefonický rozhovor. „Poblahopřál jsem prezidentu Trumpovi k jeho narozeninám a vedli jsme poměrně podrobnou diskusi o mnoha klíčových věcech, mír byl samozřejmě mezi nimi,“ napsal Zelenskyj na X s tím, že v debatě budou pokračovat na nadcházejícím summitu skupiny zemí G7.

„Prezident Ruska Vladimir Vladimirovič Putin dnes telefonicky poblahopřál prezidentovi USA k 80. narozeninám,“ řekl podle TASS poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov, podle nějž rozhovor trval necelou hodinu.

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Telefonát prezidentů Ruska a USA byl podle TASS prvním za poslední zhruba měsíc a půl, předchozí se uskutečnil 29. dubna a týkal se mimo jiné příměří na Ukrajině během ruských oslav konce druhé světové války.

Z rozhovoru obou prezidentů podle Ušakova vyplynulo, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner v nejbližší době přijedou do Moskvy.

Trump podle Ušakova také řekl, že pokud válka mezi Ruskem a Ukrajinou skončí, otevře se možnost budování „skutečně nové kvality americko-ruských vztahů“. Řekl také, že ukrajinské údery na cíle v ruském týlu brání ukončení války.

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Ukrajina se již více než čtyři roky brání rozsáhlé ruské invazi. Trump tvrdil, že válku ukončí do jednoho dne od nástupu do Bílého domu loni v lednu. Od té doby neúspěšně naléhal na obě strany, aby boje ukončily. V posledních měsících se však jeho pozornost upínala především k válce s Íránem, kterou USA spolu s Izraelem rozpoutaly na konci února.

29. dubna 2026
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