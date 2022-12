Válka ještě neskončila. Zelenskyj dal světu jasnou zprávu i svým oblečením

Zelenskyj jen tričko na návštěvě u Bidena vyměnil za olivově zelenou mikinu s nenápadným ukrajinským trojzubcem na hrudi. Kromě toho, co v USA prohlásil, byla i volba jeho úboru jasným vzkazem světu, co se na Ukrajině děje, píše list.

Ano, je to jeho první zahraniční cesta od začátku ruské invaze. A ano, Ukrajina popřela všechny původní předpoklady, že ruský agresor během několika dní obsadí hlavní město země a vbrzku i její zbytek. Právě takové bylo poselství ukrajinského prezidenta, když vystoupil z letadla na trávník Bílého domu, aby ho přivítal prezident Biden s první dámou.

Přesněji řečeno, toto poselství přinesla jeho olivově zelená mikina, cargo kalhoty a boty, které měl na sobě, ještě než stačil vyslovit jediné slovo.

Nelze uvěřit, že by Zelenskyj, který roky působil ve své zemi jako umělec, zvolil svůj oděv náhodou. Přestože je tmavý oblek a kravata pravděpodobně adekvátnější volba pro setkání s jedním z nejmocnějších mužů planety, i tak Zelenskyj svůj copyright nezradil ani v Americe.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Tím, že zůstal v „roli“, kterou hraje od začátku války, všem zúčastněným okamžitě vizuálně připomněl účel své návštěvy. Včetně poselství jeho lidu, jeho spolubojovníkům, jeho spojencům… a koneckonců i jeho úhlavnímu nepříteli z Kremlu.

Ať už si Zelenskyj s Bidenem za zavřenými dveřmi řekli cokoli, jeho zákopový outfit nebylo možné přehlédnout, ostatně v témže oděvu byl, i když se poprvé objevil v zeleném tričku v jednom z kyjevských bunkrů uprostřed ruské palby.

Podobnou hru si s ním ve Washingtonu zahrál i sám Biden, který si neopomněl kolem krku uvázat žluto-modrou pruhovanou kravatu.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Kdyby se Zelenskyj přiklonil k typické washingtonské uniformě, tedy obleku, okamžitě by splynul s okolím. Jeho gesto by naznačovalo, že je po všem, že začala klidnější fáze konfliktu. To, že to neudělal, bylo stejně promyšlené a strategické gesto jako kterékoli jiné, která tak dobře umí. A to vše v době, která je tak náročná na image, jíž se každý z nás prezentuje.

Volodymyr Zelenskyj je válečný vůdce a dává si záležet na tom, aby to každý věděl, jen se na něj podívá. A aby konečně pochopil, o co na Ukrajině jde, uzavírá list The New York Times.