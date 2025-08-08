Pauza ve válce na Ukrajině by mohla být blízko, řekl Tusk po hovoru se Zelenským

Pauza v ruské válce proti Ukrajině by mohla být blízko. V pátek to podle agentury Reuters uvedl polský premiér Donald Tusk poté, co hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Kreml ve čtvrtek sdělil, že Moskva a Washington se dohodly na setkání prezidentů Ruska a Spojených států v nadcházejících dnech.
Polský premiér Donald Tusk hovoří na tiskové konferenci, kde představil...

Polský premiér Donald Tusk hovoří na tiskové konferenci, kde představil rekonstrukci vlády. (23. července 2025) | foto: Reuters

Polský premiér Donald Tusk při projevu před poslanci Evropského parlamentu k...
Polský premiér Donald Tusk (11. června 2025)
Polský premiér Donald Tusk během jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...
Polský premiér Donald Tusk se ve Varšavě setkal s ukrajinským prezidentem...
„Existují určité signály, a máme také intuici, že zmrazení v konfliktu – nechci říkat konec, ale zmrazení v konfliktu – je snad spíše blíže, než dále,“ řekl podle Reuters Tusk na tiskové konferenci. Zelenskyj je podle něj velmi opatrný, ale optimistický. Kyjev si podle Tuska přeje, aby Polsko a další evropské země hrály roli v plánování příměří a případné mírové dohodě.

Ukrajinský prezident po čtvrtečním jednání s německým kancléřem Friedrichem Merzem na sociální síti napsal, že válka se odehrává v Evropě, Ukrajina je neoddělitelnou součástí Evropy a Evropa by se tudíž měla účastnit mírového procesu. Parametry ukončení války s Ruskem budou podle Zelenského určovat bezpečnostní podmínky pro Evropu po desetiletí.

Ve stejný den Zelenskyj hovořil také s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem nebo italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou

V pátek Zelenskyj na síti X napsal, že šéfa polské vlády informoval o svých rozhovorech s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a s některými evropskými státníky.

„Ukrajina, Polsko a další evropské státy potřebují pevné základy pro svou bezpečnost a nezávislost. Spolehlivý mír je nezbytný pro všechny,“ napsal v příspěvku, kde informoval o rozhovoru s polským ministerským předsedou. S ním podle svého vyjádření projednali mimo jiné dostupné diplomatické možnosti a dohodli se na koordinaci a spolupráci v oblasti evropských zájmů.

Mistrovská diplomacie, chválí ruští blogeři Putina. Donald ho nemá čím zastrašit, míní

Ukrajina se brání ruské ozbrojené invazi od února 2022. Trump v loňské předvolební kampani sliboval, že válku ukončí do 24 hodin od svého nástupu do funkce. Později připustil, že věc je složitá. Prohlásil také, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem není spokojený, a začal zvyšovat tlak na Moskvu a hrozit sankcemi. Šéf Bílého domu na konci července prohlásil, že zkrátí padesátidenní lhůtu, kterou dal dříve Rusku k ukončení války proti Ukrajině, na deset dní, které uplynou tento pátek.

ANALÝZA: Trump kráčí do Putinovy pasti, schůzka křísí vzpomínky na fiasko s Kimem

Ve středu jednal v Moskvě se šéfem Kremlu zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff kvůli možnému příměří ve válce na Ukrajině. Poradce Kremlu Jurij Ušakov ve čtvrtek oznámil, že Rusko a USA se dohodly na setkání Putina s Trumpem v nadcházejících dnech.

Zelenskyj znovu vyzval k osobní schůzce mezi ním a Putinem, ruský prezident ale ve stejný den uvedl, že pro takovou schůzku zatím nejsou podmínky. Moskva se v minulosti opakovaně snažila zpochybnit legitimitu Zelenského a vylučovala setkání obou prezidentů, dokud nebudou dohodnuty podmínky mírové dohody, připomněla agentura AFP.

Nejsem proti setkání se Zelenským, zatím k tomu ale nejsou podmínky, řekl Putin

Podle šéfa Bílého domu udělal Witkoff při jednání v Moskvě velký pokrok. Trump si se Zelenským telefonoval krátce po Witkoffově schůzce s Putinem a ukrajinský prezident po rozhovoru se svým americkým protějškem uvedl, že Ukrajina se shoduje se svými partnery, že válka musí skončit, že je potřeba dosáhnout „trvalého a spolehlivého míru“ a že Rusko musí ukončit konflikt, který samo začalo. Bez dalších podrobností sdělil, že do telefonátu se zapojili také evropští lídři a že hovořili o výsledcích Witkoffova jednání v Moskvě.

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

