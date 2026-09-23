Příští rok již možná povede válku AI. Uzavřeme raději mír už teď, řekl Zelenskyj

Zelenskyj hovořil také o AI, která se stala letos v OSN velkým tématem státnických projevů. „Je možné, že už příští rok začne AI a nikoli lidé rozhodovat o dění na bojišti. Potřebujeme mír, než se do tohoto bodu dostaneme,“ řekl Zelenskyj.
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Umělá inteligence se letos v OSN objevovala ve vícero státnických projevech.
Podle poradce ukrajinského prezidenta Serhije Beskrestnova Rusko umělou inteligenci v bojích používá. Ukrajinští vyšetřovatelé tvrdí, že Rusové v červenci zaútočili poblíž čerpací stanice v Záporoží. Dronu, který zabil tři lidi, chyběla anténa pro komunikaci s operátorem.
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„Rusko brzo podobnou technologii nainstaluje do dálkového dronu typu Šáhed,“ bojí se Beskrestnov. Ukrajinský systém, který ruší rádiovou komunikaci, by tak nemohl drony zastavit.