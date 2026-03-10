Maďarské úřady také minulý týden poslaly dočasně do vazby ukrajinskou posádku těchto vozů.
Zelenskyj také podle agentury Reuters uvedl, že požádal evropské lídry, aby ohledně chování Maďarska nezůstávali zticha. Podle Kyjeva šlo o rutinní mezibankovní převoz splňující příslušné zákony. Sedm pracovníků státní banky Oščadbank maďarské úřady v pátek propustily a vyhostily.
Orbánův Fidesz chce zadržet peníze a zlato vzaté z ukrajinských bankovních vozů
Vztahy mezi Kyjevem a Budapeští jsou dlouhodobě velmi napjaté. Maďarská vláda udržuje dobré vztahy s Ruskem, které přes čtyři roky vede proti Ukrajině útočnou válku. V poslední době obviňuje Kyjev, že záměrně blokuje dodávky ruské ropy ropovodem přes ukrajinské území.
V maďarském parlamentu dnes pro přijetí zákona o zadržení peněz a zlata hlasovalo 124 poslanců, 28 bylo proti a devět se zdrželo, informovala agentura MTI. Zákon odhlasovali ve zrychleném režimu. Daňový a celní úřad bude mít 60 dnů na to, aby vyšetřil původ, určení, použití a účel peněz.
Podle Fideszu je cílem vyšetřování zjistit, zda část peněz a zlata byla použita v Maďarsku a jaké osoby nebo organizace z toho profitovaly, uvádí MTI. Vládnoucí strana chce také objasnit, zda z nich něco mohly získat „zločinecké, teroristické nebo politické organizace přítomné v Maďarsku“.
Maďarsko čekají za měsíc parlamentní volby, v nichž Fideszu, který je u moci od roku 2010, reálně hrozí ztráta vlády.