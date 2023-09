KOMENTÁŘ: Hrdinové nejsou věční. Už to ví i Zelenskyj

Co však všechny hlasy spojuje? Potřeba svých hrdinů a padouchů – jak jinak by se mohli v tomto šedivém a nejistém světě pohybovat? Tak do něj vloží černobílé postavy, které nabývají až komiksových vlastností. Přišly nás přece zachránit.

Stačí krátké video na sociální síti, skvělá hláška a samozřejmě odvaha postavit se za něco – za vlast či třeba životní prostředí. Pamatujte na Gretu Thunbergovou? A část světové populace má svou přeidealizovanou hrdinku, která chrání přírodu.