„Prezident Zelenskyj se má v úterý setkat s prezidentem Trumpem v Bílém domě,“ sdělil v pátek představitel Bílého domu.
Zelenského návštěva USA se uskuteční 28. července. Ukrajinský prezident zúčastní pohřbu Grahama, vlivného senátora a podporovatele Ukrajiny v jejím boji proti ruské agresi. Zelenskyj se zřejmě sejde s Trumpem, s nímž by mohl jednat o obnovení rozhovorů o ukončení ruské války proti Ukrajině.
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V úterý se s Trumpem sejde také izraelský premiér Netanjahu, který do Washingtonu přiletí v pondělí a rovněž se zúčastní Grahamova pohřbu.
Graham patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to zejména v zahraniční politice. Zemřel ve věku 71 let 11. července po prasknutí aorty. Stalo se tak den po setkání se Zelenským v Kyjevě, který mu poděkoval za jeho dlouhodobou podporu bránící se země.
Grahamův pohřeb bude dvoudenní, první smuteční obřad pro zvané a za účasti Trumpa se uskuteční ve Washingtonské národní katedrále v úterý.
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Ve středu budou Grahamovy pozůstatky převezeny do jeho domovské Jižní Karolíny, kde se se senátorem bude v tamním kostele moci rozloučit veřejnost.
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8. července 2026