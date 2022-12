Jak dostat Zelenského do USA. Doprovod stíhačky i pohotovost tajných služeb

Americký vojenský transportní letoun Boeing C-40 vybavený systémem včasného varování a kontroly AWACS (Airborne Early Warning and Control) dorazil do polského Rzesowa během středy, tam pak v v 8:15 místního času vzal na palubu prezidenta Zelenského a přepravil ho z Evropy do USA.

Když stroj přelétal nad Velkou Británií, připojila se k němu i stíhačka F-15 amerického letectva, která vzlétla z letecké základny Mildenhall v Suffolku ve Velké Británii. Měla sloužit jako součást naplánované doprovodné mise.

Oba vojenské letouny, C-40 i F-15, nad Severním mořem, tedy nad oblastí, kde se v minulosti projevovala ruská námořní aktivita, úzce spolupracovaly. Když Zelenského letadlo přelétalo nad Skotskem, stíhačka se vrátila zpět na svou základnu.

Ve středu odpoledne letoun s prezidentem bezpečně přistál na Andrewsově základně, společném letišti letectva Spojených států amerických a amerického námořnictva ve státě Maryland. To je pouhých několik desítek minut jízdy od Bílého domu. Odtud Zelenského do Washingtonu dopravili v koloně vozidel.

Mininávštěva s maxiostrahou

Cesta ukrajinského prezidenta Zelenského do Washingtonu byla podle několika zdrojů z amerických bezpečnostních služeb obeznámených s plány považována za jakousi „mini“ státní návštěvu. I tak podléhala mimořádným bezpečnostním opatřením. V pohotovosti byly stovky členů zpravodajských služeb, hlavní slovo však měla americká tajná služba.

„Od okamžiku, kdy prezident přistane a sejde po schodech svého letadla, bude pod ochranou tajné služby,“ potvrdil jeden z úředníků listu ABC News. Tuto ochranu bude mít podle jeho slov po celou dobu pobytu, dokud nenastoupí zpět do letadla a neodletí do Evropy. I vozidla pro jeho kolonu poskytne rovněž tajná služba, asistovat jí bude policie okresu Prince George’s a washingtonská metropolitní policie. Zelenskyj měl při návštěvě USA s sebou i vlastní ukrajinskou ochranku.

„Tajná služba chrání všechny zahraniční hlavy států, když jsou na území USA, výjimkou není ani ukrajinský prezident,“ řekl listu ABC bývalý agent tajné služby Don Mihalek. Ta má podle něj za úkol mobilizovat bezpečnostní deštník složený z několika agentur, aby všichni zajistili naprostou bezpečnost jeho návštěvy.

„Vzhledem k tomu, že jsme ve válečném stavu s Rusy, hrozí nebezpečí nejenom ze strany ruských agentů či kolaborantů, ale také od odpůrců ukrajinské nezávislosti a dalších jednotlivců či skupin, které mohou mít zájem na tom, aby Ukrajina v konfliktu s Ruskem neuspěla,“ dodal Mihalek.

Cesta „prosákla“ moc brzy

Podle e-mailu zaslaného již dříve zaměstnancům Kapitolu, který získala stanice ABC News, byla bezpečnostní opatření „značná“. Ve zprávě se uvádí, že do křídla Sněmovny reprezentantů bude po určité době povolen vstup pouze zaměstnancům a členům.

Tajná služba rovněž konzultovala bezpečnostní situaci s policií Kapitolu, CIA, FBI a dalšími zpravodajskými službami. Podle jednoho z představitelů bezpečnostních složek byli v pohotovosti všichni příslušníci policie v Kapitolu.

„Jsme si velmi dobře vědomi toho, že Rusko je u nás aktivní a mohlo by o cokoli pokusit,“ řekl ABC jeden z vysokých úředníků Kapitolu. „Víme, co je v sázce,“dodal.

Spojené státy si jsou dobře vědomy toho, že již na počátku konfliktu Rusové zřejmě plánovali Zelenského fyzicky zlikvidovat. Mnohé úředníky také znepokojilo, že se zpráva o jeho návštěvě v USA objevila na veřejnosti příliš brzy.

„Bylo by podle něj mnohem lepší, kdyby naši protivníci měli méně, nikoli více času na to, aby si něco rozmysleli a přesunuli sem své prostředky a operativce. Úředník dále uvedl, že se obává o Zelenského bezpečnost, až bude opouštět zemi.

„Putin i Kreml vědí, že se musí také vrátit domů,“ uzavřel úředník podle ABC.