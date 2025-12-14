Zelenskyj je v Berlíně. Můžeme udělat kompromis o NATO, připustil

  12:45
Evropské a americké bezpečnostní záruky pro Ukrajinu by mohly být náhradou členství země v NATO, připustil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdůraznil přitom, že by to byl z ukrajinské strany kompromis a takové záruky by musely být právně závazné. Zelenskyj přistál v Berlíně, aby zde jednal o mírovém plánu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (8. prosince 2025)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (8. prosince 2025) | foto: AP

Do Berlína dorazil zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff...
Do Berlína dorazil zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner na...
Prezident Zelenskyj na návštěvě vojáků nasazených v oblasti Kupjansku. (12....
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vlevo) s britským premiérem Keirem...
Zelenskyj na dotazy novinářů reagoval v chatovací skupině před očekávaným jednáním v Berlíně s americkými a evropskými partnery. Do německé metropole již podle agentury DPA přiletěli zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. Zelenskyj má na programu také setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

„Budu připraven na dialog, který začne již dnes. Dnes máme v Berlíně ukrajinsko-americký den. Samozřejmě se samostatně setkám s kancléřem (Friedrichem) Merzem a večer se pravděpodobně setkám i s některými dalšími evropskými lídry,“ uvedl Zelenskyj. Detaily o místě a termínech očekávaných jednání ale nejsou zatím zřejmé.

Ukrajinské referendum o ztrátě území? Celý Donbas je ruský, řekl Ušakov

Prezident také poznamenal, že zatím neobdržel americkou reakci na nejnovější návrhy změn k americkému plánu a zároveň připustil, že finální podoba mírového plánu bude vyžadovat kompromisy.

