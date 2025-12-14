Zelenskyj je v Berlíně. Můžeme udělat kompromis o NATO, připustil

Zelenskyj na dotazy novinářů reagoval v chatovací skupině před očekávaným jednáním v Berlíně s americkými a evropskými partnery. Do německé metropole již podle agentury DPA přiletěli zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. Zelenskyj má na programu také setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem.
„Budu připraven na dialog, který začne již dnes. Dnes máme v Berlíně ukrajinsko-americký den. Samozřejmě se samostatně setkám s kancléřem (Friedrichem) Merzem a večer se pravděpodobně setkám i s některými dalšími evropskými lídry,“ uvedl Zelenskyj. Detaily o místě a termínech očekávaných jednání ale nejsou zatím zřejmé.
Prezident také poznamenal, že zatím neobdržel americkou reakci na nejnovější návrhy změn k americkému plánu a zároveň připustil, že finální podoba mírového plánu bude vyžadovat kompromisy.