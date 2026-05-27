Zelenskyj napsal dopis Trumpovi. Naléhá na dodání raket protivzdušné obrany

„Pokud jde o obranu proti (ruským) raketám, spoléháme se na naše přátele,“ píše Zelenskyj v dopise, z něhož citoval portál Kyiv Independent. „Pokud jde o obranu proti balistickým raketám, spoléháme se téměř výhradně na Spojené státy,“ dodal.
Ukrajinská protiraketová obrana se spoléhá téměř výlučně na střely Patriot, které vyrábějí Spojené státy. Velké množství se jich ale spotřebovalo za války, kterou na konci února zahájily Spojené státy a Izrael útokem na Írán.
Ukrajinští představitelé se nyní podle Kyiv Independent obávají, že omezený počet patriotů a dalších západních zbraní může způsobit potíže při odolávání dalším útokům, kterými hrozí Rusko.
Ukrajinská velvyslankyně ve Spojených státech Olha Stefanišynová podle nejmenovaného představitele předala prezidentův dopis Bílému domu, předsedovi Sněmovny reprezentantů Mikeovi Johnsonovi a dalším členům Kongresu.
Dopis také odráží rostoucí obavy Kyjeva ohledně obtíží se zajišťováním zbraní prostřednictvím programu PURL, ve kterém alianční spojenci financují nákupy amerických zbraní pro Ukrajinu.
„Současné tempo dodávek prostřednictvím programu PURL už neodpovídá realitě nebezpečí, kterému čelíme,“ uvádí se v dopise. Ten apeluje na dodávky raket Patriot PAC-3 a dalších zbraní jako „životně důležitého nástroje ochrany před ruským terorem“.
Rusko minulý týden v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket a střel s plochou dráhou letu, včetně hypersonické rakety středního doletu Orešnik. Rusko vzápětí pohrozilo dalšími rozsáhlými útoky na Kyjev.