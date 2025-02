Saúdové chtěli Zelenského při jednání. USA i Rusko řekly ne, tvrdí Bloomberg

Agentura Bloomberg s odvoláním na zdroj obeznámený s přípravami schůzky uvádí, že princ chtěl Zelenského pozval, ale Američané a Rusové trvali na tom, že se chtějí sejít bez Ukrajinců. Princ hodlal tedy prezidenta alespoň informovat o průběhu jednání, o roli království v jejich uskutečnění i o svých vlastních jednáních se zástupci USA a Ruska, dodal agenturou citovaný zdroj.

Zelenskyj uvedl, že svou návštěvu ropného království původně plánovanou na středu odložil. „Na rusko-americké setkání v Saúdské Arábii jsme nebyli pozváni. Bylo to pro nás překvapení. Nechci žádné náhody, takže do Saúdské Arábie nepojedu,“ řekl Zelenskyj po setkání s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem. Dodal, že s princem mluvil a do Saúdské Arábie poletí až 10. března.

„Každá země má s ostatními zeměmi dvoustranné vztahy. Můžete diskutovat o čemkoli, ale nemůžete rozhodnout o tom, jak ukončit válku na Ukrajině bez Ukrajiny,“ uvedl též Zelenskij. „Chceme ukončit válku víc než kdokoli jiný. Chceme, aby to bylo spravedlivé, a ne za našimi zády.“

„To, že se vůdce, kterého celý svět oslavuje za to, že se v únoru 2022 postavil ruské invazi, musel snížit k požádání prostředníka o (informace) o rozhovorech, které mohou ovlivnit přežití jeho národa, podtrhuje seismický posun v americké diplomacii poté, co Donald Trump minulý týden hovořil s Vladimirem Putinem,“ komentuje Bloomberg skutečnost, že Zelenského o jednáních musí informovat saúdský korunní princ.

Při setkání s Erdoganem Zelenskyj uvedl, že na jednáních a na vypracování nezbytných bezpečnostních záruk s USA by se měla podílet i Evropská unie, Turecko a Velká Británie. Turecký prezident prohlásil, že jeho země je ideálním místem pro pořádání rozhovorů o ukončení války na Ukrajině.

Trumpovo oznámení, že se hodlá se setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby spolu probrali ukončení války na Ukrajině, šokovalo Evropu. Z úst evropských státníků, včetně šéfky evropské diplomacie Kaji Kallasové, zazněly obavy, aby Ukrajinu nečekal nový Mnichov, kdy se o ní mocnosti rozhodnou bez jejího zapojení. Evropa chce, aby též byla zapojena do jednání, které se týkají její vlastní bezpečnosti.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio po úterním setkání v Rijádu uvedl, že EU bude muset v určitou chvíli být u jednacího stolu, protože na Rusko uvalila sankce. Konflikt podle něj bude vyžadovat ústupky od všech zúčastněných stran.

Americká a ruská delegace probírala budoucí schůzku Trumpa s Putinem, její termín ale zatím nebyl stanoven. Rubio a ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se shodli na vytvoření vyjednávacích týmů, které začnou pracovat na rychlém ukončení války.