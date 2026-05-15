Zelenskyj miluje drogy, řekl Ficův ministr. Ohrožujete vztahy, reaguje velvyslanec

„Zelenskyj čelí megaskandálu. To, co navyprávěla jeho bývalá mluvčí, je podle mě na okamžitou rezignaci. Už dlouho se říká, že Zelenskyj miluje drogy, ale nyní je to potvrzeno,“ uvedl Takáč.
Slovenský ministr do nahrávky doplnil vyjádření bývalé mluvčí Zelenského Julije Mendelové. Ta v rozhovoru s americkým moderátorem Tuckerem Carlsonen tvrdila, že v roce 2021 viděla ukrajinského prezidenta brát drogy. Dodala, že byla svědkem diskuse za účasti Zelenského o vyplácení peněz ukrajinským ministrům mimo jejich oficiální příjem. „Zatímco občané v Evropě šetří, tak miliardy odtékají do systému plného otazníků,“ doplnil Takáč v souvislosti s evropskou podporou Ukrajiny.
„Ministr zemědělství a rozvoje venkova Richard Takáč svými dalšími absurdními vyjádřeními na adresu prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského představuje hrozbu pro ukrajinsko-slovenské vztahy. Takováto rétorika nepřispívá ani k uskutečnění dalších mezivládních konzultací, ani k návštěvám na nejvyšší úrovni,“ napsal v reakci velvyslanec Kastran.
Takáč letos v březnu tvrdil, že Ficovi nedoporučuje cestu do Kyjeva, neboť na Ukrajině jsou lidé, kteří jsou schopni slovenského premiéra zastřelit jen proto, že má jiný názor, než si přeje Zelenskyj.
Slovními výpady na adresu Zelenského v minulosti nešetřil ani sám Fico. Například loni označil ukrajinského prezidenta za nepřítele, a to kvůli tomu, že Ukrajina neprodloužila dohodu s Ruskem o tranzitu jeho plynu přes své území dál na Slovensko.
Fico kritizoval Zelenského také letos, kdy po lednovém přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko obvinil Kyjev z toho, že obnovení tranzitu suroviny zdržuje z politických důvodů. Ukrajina uvedla, že ropovod poškodil útok Ruska během jeho pokračující vojenské agrese proti ní; dodávky ropy pak byly obnoveny v dubnu.
Minulý týden se Fico sešel se Zelenským v Jerevanu na okraj summitu Evropského politického společenství. Ukrajinský prezident pak vyjádřil vděk za slovenskou podporu vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Fico po schůzce řekl, že další společné jednání vlád obou zemí bude v Bratislavě nebo v Kyjevě. Zároveň zopakoval, že se Zelenským se rozcházejí v názorech na některá témata a že Slovensko nadále nebude zdarma dodávat zbraně Ukrajině. Fico od začátku vojenské invaze Ruska do sousední země v únoru 2022 Kyjev dosud nenavštívil.