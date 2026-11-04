Řád pro Melanii Trumpovou. Zelenskyj ji ocenil za humanitární činnost

Manželka Donalda Trumpa nedávno zprostředkovala mimořádné lokální příměří v Ruskem okupovaných Oleškách v Chersonské oblasti.
„Za významný osobní přínos humanitární podpoře Ukrajiny, za aktivní lidskoprávní a charitativní činnost zaměřenou na záchranu ukrajinských dětí, občanů, lidí zasažených ruskou agresí, lidí nezákonně a násilně vysídlených z území Ukrajiny pod dočasnou ruskou okupací,“ píše se v dekretu o vyznamenání pro Trumpovou.
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V Bílém domě se sejdou Rusové s Ukrajinci. Trumpová promluví o Oleškách
V Oleškách se lidé kvůli válce potýkali s nedostatkem jídla, léků a pitné vody. Vzácné příměří bylo prvním od začátku ruské invaze v roce 2022, během něhož obě strany respektovaly klid zbraní. Umožnilo zásobení města a evakuaci obyvatelstva.
Řád kněžny Olgy je vyznamenání, které ukrajinský prezident uděluje ženám s mimořádnými zásluhami ve státní, průmyslové, vědecké, charitativní či jiné oblasti veřejné činnosti.
V roce 2022 byla Řádem kněžny Olgy II. třídy vyznamenána například tehdejší ministryně obrany České republiky Jana Černochová, která se podle Kyjeva zasloužila o posílení vzájemné spolupráce a podporu státní svrchovanosti a územní integrity Ukrajiny.
V Bílém domě se ve čtvrtek z popudu Trumpové setkají představitelé Ruska a Ukrajiny. Za ukrajinskou stranu by měli dorazit mírový vyjednávač Davyd Arachamija a ombudsman Dmytro Lubinec. Za Rusko se zúčastní zmocněnec prezidenta Vladimira Putina pro investiční a hospodářskou zahraniční spolupráci Kirill Dmitrijev a ombudsmanka Jana Lantratovová.
Olešky u frontové linie dlouhodobě čelily humanitární krizi, když letos na jaře neustálá hrozba dronových útoků přerušila zásobovací trasy.
Ve městě, které řeka Dněpr odděluje od regionální metropole Chersonu, žilo před začátkem ruské invaze na Ukrajinu asi 24 tisíc lidí. Před klidem zbraní tam přežívalo kolem 1700 obyvatel včetně asi 35 dětí.
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31. října 2026