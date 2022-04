Pokud padne Mariupol, další mírová jednání nebudou možná, řekl Zelenskyj

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Zelenskyj v sobotu konstatoval, že Ukrajinci jsou připraveni na desetinásobně větší hrůzy v Mariupolu, kde v jeho troskách ještě zůstává necelá čtvrtina původního počtu obyvatel.

„Chci říci, že se zničením naší armády (v Mariupolu) naši chlapi ukončí všechna jednání,“ sdělil Zelenskyj s tím, že situace je v podstatě už tak ve slepé uličce. „Protože neobchodujeme s územími a našimi lidmi. A čím víc Borodjanek bude, tím to bude těžší,“ vysvětlil.

Prezident dodal, že pokračují rozhovory s Ruskem o vytvoření evakuačních humanitárních konvojů z Mariupolu, i když ukrajinští vyjednávači k nim již nemají důvěru. Ukrajina chce příměří, které by umožnilo převoz zraněných, žen a dětí, upozornil.

„Nabízejí našim lidem, aby se vzdali. Tam se k naší armádě chovají jinak. A vy to moc dobře víte. Jsou to vojáci, které nenávidí. Je nepravděpodobné, že by si (ukrajinští vojáci, pokud by se vzdali), zachránili život,“ zdůraznil Zelenskyj.

Mariupolským obráncům se navzdory veškerému ruskému úsilí stále daří útokům odolávat. Drží pozice v masivních továrních budovách ze železobetonu, které tak fungují jako opevnění ze soustavy řopíků, které mělo kdysi Československo. Podle ukrajinských zdrojů se je Rusové pokusili zničit i náložemi ze strategických bombardérů, které mají větší hmotnost, než ty, již byly doposud v oblasti použity.

Obránci z pluku Azov také před několika dny oznámili, že na tento strategický přístav zaútočil ruský bezpilotní letoun s neznámou látku, po níž měli někteří vojáci dýchací obtíže. Spekulovalo se o chlorinu nebo sarinu, tedy chemických zbraních.

Zástupce doněckých proruských separatistů Eduard Basurin právě tehdy přišel s návrhem obrátit se na chemické jednotky s cílem „vykouřit“ Ukrajince z Mariupolu. Podle ukrajinských zdrojů ho v těchto dnech zadržela ruská tajná služba FSB.