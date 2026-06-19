Ukrajina poprvé pohrozila Bělorusku ozbrojeným útokem. Nemá Rusku pomáhat

Pokud Lukašenko nezastaví v Bělorusku provoz vysílačů, které korigují útoky ruských dronů na Ukrajinu, udělají to za něj do týdne Ukrajinci, prohlásil dnes podle agentury UNIAN Zelenskyj na tiskové konferenci.
„Lukašenko je vůdcem Běloruska, země, která je naším sousedem. Bezpečnost hranic je pro nás velmi důležitá. Chápe velmi dobře, že už jsme dospělí kluci. Nikdo se neuráží jen slovy, osobními slovy. Pokud se moje země urazí, budeme uraženi a nezapomeneme,“ poznamenal Zelenskyj.
Ukrajinský prezident zároveň vyjádřil pochybnosti o Lukašenkově prohlášení, že se nechce nechat zatáhnout do války.
„Musí být upřímný alespoň ke svému lidu, protože do této války nemusí být zatažen on, ale jeho země,“ řekl Zelenskyj s tím, že to Bělorusko fakticky dělá od prvních dnů války.
Podle něj, když začala totální válka, letělo na Ukrajinu z běloruského území mnoho raket. Zelenskyj poznamenal, že nevěří Lukašenkovým slovům, že situaci nekontroloval, ale že to bylo Rusko, kdo jednal.
Zelenskyj zdůraznil, že Rusko bude Lukašenka do této války nadále tlačit, ale Ukrajina bude reagovat.
„Není třeba zbytečných slov. Má na věžích vysílače. Ruské, běloruské, neděláme v tom rozdíl. Podél dvou pohraničních oblastí s Ukrajinou je technika, která koriguje palbu na ukrajinské obyvatelstvo,“ řekl ukrajinský prezident.
S běloruského území také Rusko provedlo na začátku války výpad na Kyjev v Černobylském směru. V pozemních střetech ale bylo poraženo a ze severu Ukrajiny svoje vojska nakonec stáhlo.