Z filmu do vysoké politiky. Zelenskyj napodobil Reagana nebo Schwarzeneggera

Nejstarší zvolený prezident v dějinách USA Ronald Reagan se svou hereckou kariérou začínal ve 30. letech minulého století. Hrál v pěti desítkách filmů a většinou představoval romantické hrdiny, kovboje či drsné chlapíky. V pětapadesáti se však jako republikán vrhl do politiky a přes úřad kalifornského guvernéra se dostal až do Bílého domu.

Čtyřicátým americkým prezidentem se stal v roce 1981 krátce před svými sedmdesátými narozeninami. V roce 1983 byl suverénně znovu zvolen. Zemřel v červnu 2004 ve věku 93 let.

Tři roky po začátku Reaganova druhého zvolení se do politiky dostal i další charismatický herec - Clint Eastwood. Pobyl v ní však jen dva roky jako starosta kalifornského města Carmel. Filmový drsňák a přívrženec republikánů byl do funkce zvolen v roce 1986, a to 72 procenty hlasů. Svému městu pomohl pozvednout turistický ruch, ale i otevřít dětské oddělení v městské knihovně.

Na guvernéra to pak ve Spojených státech dotáhl rodák ze zapadlé rakouské vesničky Thal a světoznámá hvězda akčních filmů Arnold Schwarzenegger. Vyučený tesař čtyřikrát získal kulturistický titul Mr. Universe a z herce podřadných filmů se stal hollywoodským hrdinou. V roce 1983 se stal americkým občanem a postupně začal působit jako poradce George Bushe staršího pro tělovýchovu a sport.

Opravdový politický úspěch přišel v říjnu 2003, kdy byl v mimořádných volbách zvolen za republikány guvernérem státu Kalifornie. V roce 2006 výhru zopakoval a ve funkci byl do roku 2011. Do souboje o prezidentský post nešel mimo jiné proto, že mu to jako rodákovi z Rakouska neumožňuje ústava.

Tuto překážku ovšem nemusel řešit jiný akční hrdina. Joseph „Erap“ Estrada na Filipínách proslul jako herec v nenáročných akčních filmech. Do 80. let natočil asi stovku filmů a dalších sedm desítek jich produkoval. V politice začal v roce 1969 jako starosta manilského předměstí San Juan. Po jasném vítězství ve volbách v roce 1998 se stal prezidentem, z funkce však odstoupil v lednu 2001 kvůli hrozbě impeachmentu.

V září 2007 byl odsouzen k doživotnímu vězení za korupci a rozkrádání státního majetku. Za dobu své vlády podle soudu zpronevěřil přes čtyři miliardy pesos (tehdy kolem 1,6 miliardy korun). V říjnu téhož roku mu prezidentka Gloria Macapagalová-Arroyová udělila milost. V roce 2009 natočil svůj zatím poslední film a o rok později opět kandidoval v prezidentských volbách, ve kterých skončil na druhém místě.

Kromě Zelenského býval komikem i slovinský premiér

Ukrajinský herec, dabér, scenárista, moderátor a ředitel televizního studia Kvartal 95 Volodymyr Zelenskyj svou kandidaturu na prezidenta oznámil loni na silvestra. Už tehdy byl populární díky roli v komediálním seriálu Sluha národa, v němž hraje učitele, jehož osud katapultoval právě do prezidentského křesla. To nakonec získal i ve skutečném životě.



Poté, co přesvědčivě vyhrál první kolo prezidentských voleb, podle posledních odhadů zvítězil i v nedělním druhém kole voleb, když za sebou nechal dosavadní hlavu státu Petra Porošenka.



Podobný osud potkal i slovinského komika Marjana Šarece, který je premiérem své země od loňského roku. A také mezi českými a slovenskými filmovými herci se našli tací, kteří získali významné politické funkce.



Hned několikrát se ministrem stal Milan Kňažko známý třeba z filmu Dobří holubi se vracejí nebo Rusalky, kde se sešel i s další slovenskou hrající političkou, Magdou Vašáryovou. Paní správcová z Postřižin a bývalá poslankyně Slovensko zastupovala jako velvyslankyně v Rakousku a Polsku.

Roli ministra si zkusili také čeští herci Vítězslav Jandák a Martin Stropnický. Zatímco představitel kapitána Matky v Tankovém praporu či pobočníka Kamila ve Třech oříšcích pro Popelku se dočasně usadil v resortu kultury, chasník z televizních pohádek nebo Petr z díla Člověk proti zkáze vystřídal i resort obrany a zahraničních věcí. Česko také zastupoval v Portugalsku a Itálii.

A s Československem je spojená ještě jedna slavná herečka. Americká dětská hvězda Shirley Temple zde byla velvyslankyní v době sametové revoluce. Ještě před tím si pozici velvyslance vyzkoušela v Ghaně.