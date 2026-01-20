Zelenskyj nechce být v Radě míru s Rusy. Do Davosu by jel jen pro Trumpovy záruky

  13:48
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina dostala pozvánku do Rady míru amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle něj si lze stěží představit, že by země byla v tomto orgánu spolu s Ruskem. Zelenskyj též řekl, že chce jet do švýcarského Davosu na zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) jen tehdy, pokud by tam s USA podepsal dokumenty o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (19. ledna 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (19. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu (20. ledna 2026)
Předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová na zasedání Světového...
Předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová na zasedání Světového...
Zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu (20. ledna 2026)
12 fotografií

Rada míru je v návrhu své charty popsána jako mezinárodní organizace, jejímž cílem je podpora stability, obnova spolehlivé a zákonné správy a dosažení trvalého míru v oblastech postižených či ohrožených konflikty. Nejprve by se zabývala konfliktem v Pásmu Gazy a poté by se měla rozšířit k řešení dalších konfliktů, píše Reuters.

„Pozvání jsme obdrželi, naši diplomaté na tom pracují,“ řekl Zelenskyj novinářům v rozhovoru přes WhatsApp s tím, že je pro něj „velmi těžké si představit, jak bychom mohli být v jakékoliv radě společně s Ruskem“.

Trump pozval Putina do Rady míru. Chce vytvořit protipól Rady bezpečnosti OSN

Kreml v pondělí potvrdil, že nabídku členství obdržel také ruský prezident Vladimir Putin. Neuvedl, zda ji hlava ruského státu hodlá přijmout.

Agentura Bloomberg dříve uvedla, že pozvánku do rady dostali lídři zhruba 50 zemí. Česko ve výčtu chybí. K členství v radě se podle médií zatím přihlásily Vietnam, Maďarsko, Kazachstán, Uzbekistán nebo Bělorusko. Mezi pozvanými je také Chorvatsko, uvedla agentura HINA s odvoláním na zdroje z chorvatské vlády. Kabinet se podle nich bude teprve radit, jak s pozvánkou naloží.

Trump zve Putina do Rady míru. Zabráním Grónska by vstoupil do dějin, míní Kreml

V pondělí vláda v Lublani uvedla, že členství v radě bylo nabídnuto také slovinskému premiérovi Robertu Golobovi. Podle neoficiálních zdrojů, na které se odvolává agentura STA, nemá premiér v úmyslu pozvání přijmout.

Zelenskyj zatím zůstává na Ukrajině

Prezident zatím zůstává podle agentury Reuters ve vlasti, kde pomáhá koordinovat odstraňování následků rozsáhlých ruských útoků. „V tomto případě jsem si samozřejmě vybral Ukrajinu, ne ekonomické fórum, ale vše se může kdykoli změnit, protože pro Ukrajince je velice důležité ukončit tuto válku,“ sdělil Zelenskyj novinářům.

Ukrajina v noci čelila dalšímu masivnímu ruskému útoku. V Kyjevě se ocitla asi polovina obytných budov bez dodávek tepla.

Po Gaze vznikne Rada míru na Ukrajině. Trump to podle zdroje oznámí v Davosu

V Davosu nicméně jsou ukrajinští vyjednavači vedení Rustemem Umerovem, kteří se v úterý na okraj fóra setkali s bezpečnostními poradci z Francie, Německa a Británie. „Další jednání s partnery o bezpečnostních zárukách, ekonomickém rozvoji a obnově Ukrajiny jsou před námi,“ napsal Umerov na síti Telegram.

Ukrajinská delegace v sobotu na jednání ve Spojených státech s americkými partnery diskutovala o možnostech ekonomického rozvoje Ukrajiny a především o praktických mechanismech a realizaci budoucích bezpečnostních záruk. Cílem rozhovorů v USA bylo vyřešit poslední sporné body v podobě dokumentů, na nichž se z velké většiny zástupci Kyjeva a jeho evropských spojenců dohodli koncem loňského roku na jednání v Paříži s americkými představiteli. Jedním z výsledků pařížských jednání byla i dohoda na budoucím vzniku mnohonárodních sil, které by byly jednou ze záruk ukrajinské bezpečnosti.

Válka na Ukrajině

20. ledna 2026 

20. ledna 2026

20. ledna 2026

20. ledna 2026

20. ledna 2026

20. ledna 2026

20. ledna 2026

20. ledna 2026

20. ledna 2026

20. ledna 2026

20. ledna 2026

20. ledna 2026

