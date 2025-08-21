Nechceme Čínu jako garanta bezpečnosti. Pomáhala Rusku, řekl Zelenskyj

Autor: ,
  10:35
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že by se mohl setkat se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem až jeho země bude mít bezpečnostní záruky, a jako možná místa setkání zmínil Švýcarsko, Rakousko nebo Turecko. Zelenskyj zdůraznil, že si nepřeje, aby Čína hrála roli v bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a odkázal se přitom na podporu Moskvy ze strany Pekingu.
Volodymyr Zelenskyj během jednání v Bílém domě. (18. srpna 2025).

Volodymyr Zelenskyj během jednání v Bílém domě. (18. srpna 2025). | foto: Profimedia.cz

Francouzský prezident Emannuel Macron si při společné fotografii ve Washingtonu...
Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj na...
Americký prezident Donald Trump s lídry evropských zemí a ukrajinským...
Americký prezident Donald Trump s lídry evropských zemí a ukrajinským...
18 fotografií

„Do sedmi až deseti dnů bychom chtěli mít porozumění o architektuře bezpečnostních záruk. A na základě tohoto porozumění chceme uspořádat třístrannou schůzku také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem,“ řekl médiím Zelenskyj podle AFP.

„Švýcarsko, Rakousko - souhlasíme. Pro nás je je Turecko součástí Evropy, zemí NATO. A nejsme proti,“ řekl k možným místům setkání ukrajinský prezident. Maďarskou metropoli Budapešť, o které se v posledních dnech také hovoří jako o možném místu setkání, označil podle serveru Ukrajinska pravda za složitější možnost, protože Maďarsko se za ruské války proti Ukrajině staví proti podpoře napadené zemi.

Rusko chce veto nad Ukrajinou. Evropa neslušně ovlivňuje Trumpa, zlobí se Lavrov

Zelenskyj se také vyjádřil k možné roli Číny coby součásti bezpečnostní garancí po Ukrajinu po ukončení války. Tuto možnost zmínil podle médií ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

„Za prvé, Čína nám od začátku nepomáhala tuto válku zastavit. Za druhé, Čína pomohla Rusku otevřením trhu s drony... Nepotřebujeme garanty, kteří nepomáhají Ukrajině a nepomáhali Ukrajině v době, kdy jsme to opravdu potřebovali,“ uvedl nyní Zelenskyj podle AFP.

Pokud jde o deklarované postoje Číny k ruské okupaci ukrajinských území, je věc složitější. V minulých letech Peking vyhlašoval, že Čína respektuje územní integritu všech postsovětských zemí a neuznává ruské snahy o anexi ukrajinského území včetně Krymu. Byť s relativizujícím dovětkem, že tyto sporné otázky si musí vyřešit Kyjev s Moskvou.

Vstoupit do diskuse (182 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Havlíček: Vláda ANO odmítne nové povolenky i zákaz aut se spalovacími motory

Hned v první den vlády hnutí ANO zazní podle předsedy stínové vlády Karla Havlíčka kategorické ne novým emisním povolenkám ETS 2. „Naše stanovisko je jasné, pokud budeme u vlády, nezavedeme to,...

21. srpna 2025  11:18,  aktualizováno  12:23

Italové zadrželi Ukrajince. Podezírají jej z účasti na výbuchu Nord Streamu

Italská policie zadržela Ukrajince, který je podezřelý z podílu na odpálení plynovodů Nord Stream v roce 2022. Informovalo o tom dnes německé generální státní zastupitelství. Podle časopisu Der...

21. srpna 2025  12:21

Iniciativa Kaputin vyvěsila v Praze transparent s Putinem, Babišem či Okamurou

Členové iniciativy Kaputin vyvěsili ve čtvrtek dopoledne z balkonu domu v ulici Milady Horákové na Letné v Praze několikametrový transparent s portréty ruského prezidenta Vladimira Putina a tří...

21. srpna 2025  12:20

Sotva překročil hranici, už je hvězdou médií. Los Emil se proslavil v další zemi

Putování losa Emila má další kapitolu. Poté, co zaujal obyvatele Česka a Slovenska, se jeho silueta objevila v Dolních Rakousích. I tamní média z něj učinila hvězdu. Lidé sdílejí fotografie a videa,...

21. srpna 2025  12:20

Řidič si na D1 vynucoval volný průjezd falešným majákem, policie hledá svědky

Dálniční policisté na Vysočině řeší od středečního poledne neobvyklý případ. Po D1 jel podle oznámení tří řidičů černý Range Rover, jehož šofér si modrým majákem vynucoval volný průjezd. Auto hlídka...

21. srpna 2025  12:09

Námořník prodal údaje o zbraních a technice americké válečné lodi čínskému špionovi

Porota ve Spojených státech shledala příslušníka amerického námořnictva vinným ze špionáže pro Čínu. Podle prokuratury prodával vojenská tajemství agentovi čínských tajných služeb, který ho najal...

21. srpna 2025  12:08

Drogový gang dostal podmínky i vězení, jeho vůdce soud potrestal čtrnácti lety

Za výrobu a distribuci drog uložil dnes soud v Liberci sedmatřicetiletému Michalu Votavovi trest čtrnáct let vězení. Hrozilo mu až osmnáct let. Podle obžaloby vyrobila skupina kolem něj od září 2022...

21. srpna 2025  8:24,  aktualizováno  11:59

Chci se zabít, volal muž policistům. Hlídka ho našla v řece, zasáhl vyjednavač

S úmyslem spáchat sebevraždu se na tísňové lince policie svěřil šestačtyřicetiletý muž. Karlovarští policisté vyjeli na místo, které popsal, tam jej ale neobjevili. Až po pár minutách ho našli skoro...

21. srpna 2025  11:50

Srpen 1968: Co soudruhy v Moskvě naštvalo, že poslali tanky „na pomoc“

Invaze do Československa z roku 1968 měla pomoci upevnit sovětský vliv. Ve své době však národ stmelila. Co okupaci vyvolalo a jaké byly další následky pokusu o komunismus s „lidskou tváří“?

21. srpna 2025  11:38

Stát by měl kupcům bitcoinů od Jiřikovského vrátit peníze, řekl Stanjura

Stát by měl lidem, kteří si koupili bitcoiny od ministerstva spravedlnosti, vrátit peníze a kryptoměnu si nechat do vyřešení celého případu, prohlásil ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS....

21. srpna 2025  11:34

Elektrikáři si stavěli vily, hájil Sterzik sovětskou okupaci. Nic prý nebagatelizuje

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik si den před 57. výročím invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa pochvaloval, že se během následné sovětské okupace rekordně stavěly byty a lidé měli...

21. srpna 2025  11:32

Česká ekonomika si podrží dvouprocentní růst, odhaduje ministerstvo

Ministerstvo financí očekává v letošním roce růst ekonomiky o 2,1 procenta. Hospodářství potáhne hlavně vyšší spotřeba domácností i vládní výdaje. Podobný výkon by ekonomika měla podat i v příštím...

21. srpna 2025  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.