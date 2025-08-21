Nechceme Čínu jako garanta bezpečnosti. Pomáhala Rusku, řekl Zelenskyj

„Do sedmi až deseti dnů bychom chtěli mít porozumění o architektuře bezpečnostních záruk. A na základě tohoto porozumění chceme uspořádat třístrannou schůzku také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem,“ řekl médiím Zelenskyj podle AFP.
„Švýcarsko, Rakousko - souhlasíme. Pro nás je je Turecko součástí Evropy, zemí NATO. A nejsme proti,“ řekl k možným místům setkání ukrajinský prezident. Maďarskou metropoli Budapešť, o které se v posledních dnech také hovoří jako o možném místu setkání, označil podle serveru Ukrajinska pravda za složitější možnost, protože Maďarsko se za ruské války proti Ukrajině staví proti podpoře napadené zemi.
Zelenskyj se také vyjádřil k možné roli Číny coby součásti bezpečnostní garancí po Ukrajinu po ukončení války. Tuto možnost zmínil podle médií ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.
„Za prvé, Čína nám od začátku nepomáhala tuto válku zastavit. Za druhé, Čína pomohla Rusku otevřením trhu s drony... Nepotřebujeme garanty, kteří nepomáhají Ukrajině a nepomáhali Ukrajině v době, kdy jsme to opravdu potřebovali,“ uvedl nyní Zelenskyj podle AFP.
Pokud jde o deklarované postoje Číny k ruské okupaci ukrajinských území, je věc složitější. V minulých letech Peking vyhlašoval, že Čína respektuje územní integritu všech postsovětských zemí a neuznává ruské snahy o anexi ukrajinského území včetně Krymu. Byť s relativizujícím dovětkem, že tyto sporné otázky si musí vyřešit Kyjev s Moskvou.