Zelenskyj chce změnit ministra obrany. Kdo má nahradit Šmyhala?

„Rozhodl jsem se změnit formát práce ukrajinského ministerstva obrany,“ oznámil prezident ve svém pravidelném večerním projevu a informoval o navržené změně ve vedení resortu. „Mychajlo (Fedorov) se intenzivně zabývá otázkami týkajícími se „Linie dronů“ a velmi efektivně pracuje na digitalizaci státních služeb a procesů,“ uvedl Zelenskyj s odkazem na vojenský projekt, jenž si klade za cíl vyvíjet jednotky bezpilotních systémů.
„Společně se všemi našimi vojáky, vojenským velením, národními výrobci zbraní a partnery Ukrajiny je třeba v oblasti obrany realizovat takové změny, které pomohou,“ sdělil dále prezident, který zároveň Šmyhalovi poděkoval za systematickou práci pro stát. Ministerstvo obrany podle Zelenského loni dosáhlo dobrých výsledků.
Šmyhal stál v čele ministerstva obrany země, která se brání ozbrojené agresi sousedního Ruska, od loňského léta. Před tím byl od roku 2020 premiérem Ukrajiny, než ho na tomto postu loni v červenci nahradila Julija Svyrydenková. Fedorovovi je pouhých 34 let, poznamenala agentura AFP. V Zelenského vládě je roku 2019.
Ukrajinský prezident dále prohlásil, že v pátek započaly „vnitřní změny, které mají Ukrajinu učinit stabilnější“. „V loňském roce dosáhly státní instituce dobrých výsledků, které je třeba ještě vylepšit. Byly zde však i problémy, které by neměly přetrvávat v novém roce. Proto dochází k personálním změnám a budou následovat další rozhodnutí,“ dodal Zelenskyj.
Dříve během dne hlava státu jmenovala do funkce šéfa své kanceláře dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Toho v čele HUR nahradí dosavadní šéf vnější rozvědky (SZRU) Oleh Ivaščenko.