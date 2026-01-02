Zelenskyj chce změnit ministra obrany. Kdo má nahradit Šmyhala?

Autor: ,
  21:23aktualizováno  22:01
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes večer oznámil, že navrhnul změny na ministerstvu obrany. Současného šéfa resortu Denyse Šmyhala chce nahradit nynějším ministrem digitalizace a vicepremiérem Mychajlem Fedorovem. Zelenskyj doplnil, že Šmyhalovi nabídl, aby vedl jinou oblast práce pro stát.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (22. prosince 2025)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (22. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal. (28. května 2024)
Ukrajinský politik Mychajlo Fedorov
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...
Kanadský premiér Carney se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...
8 fotografií

„Rozhodl jsem se změnit formát práce ukrajinského ministerstva obrany,“ oznámil prezident ve svém pravidelném večerním projevu a informoval o navržené změně ve vedení resortu. „Mychajlo (Fedorov) se intenzivně zabývá otázkami týkajícími se „Linie dronů“ a velmi efektivně pracuje na digitalizaci státních služeb a procesů,“ uvedl Zelenskyj s odkazem na vojenský projekt, jenž si klade za cíl vyvíjet jednotky bezpilotních systémů.

„Společně se všemi našimi vojáky, vojenským velením, národními výrobci zbraní a partnery Ukrajiny je třeba v oblasti obrany realizovat takové změny, které pomohou,“ sdělil dále prezident, který zároveň Šmyhalovi poděkoval za systematickou práci pro stát. Ministerstvo obrany podle Zelenského loni dosáhlo dobrých výsledků.

Ukrajinci hlásí po útoku na Charkov dva mrtvé a 30 zraněných, Moskva údery popírá

Šmyhal stál v čele ministerstva obrany země, která se brání ozbrojené agresi sousedního Ruska, od loňského léta. Před tím byl od roku 2020 premiérem Ukrajiny, než ho na tomto postu loni v červenci nahradila Julija Svyrydenková. Fedorovovi je pouhých 34 let, poznamenala agentura AFP. V Zelenského vládě je roku 2019.

Ukrajinský prezident dále prohlásil, že v pátek započaly „vnitřní změny, které mají Ukrajinu učinit stabilnější“. „V loňském roce dosáhly státní instituce dobrých výsledků, které je třeba ještě vylepšit. Byly zde však i problémy, které by neměly přetrvávat v novém roce. Proto dochází k personálním změnám a budou následovat další rozhodnutí,“ dodal Zelenskyj.

Dříve během dne hlava státu jmenovala do funkce šéfa své kanceláře dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Toho v čele HUR nahradí dosavadní šéf vnější rozvědky (SZRU) Oleh Ivaščenko.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

SAE ukončily vojenskou přítomnost v Jemenu. Saúdové zároveň zaútočili na separatisty

Napjatá situace v Jemenu na přelomu roků 2025 a 2026.

Spojené arabské emiráty oznámily, že stahují všechny své zbylé vojenské síly z Jemenu. Vyzvaly také ke zmírnění napětí v této válkou sužované zemi. Tam zároveň v pátek jemenská vláda za pomoci...

2. ledna 2026  18:21,  aktualizováno  21:45

Horská služba v Jeseníkách zachraňovala hochy v teniskách i další turisty

Botasky a tepláky na zasněženou Sněžku nepatří, upozorňuje Horská služba. (24....

Z jesenických hřebenů v pátek v podvečer dostávala horská služba šestici turistů, kteří uvázli poblíž Keprníku. Ve stejný den už měli její členové za sebou také záchranu dvou mladíků, kteří vyrazili...

2. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:37

Zelenskyj chce změnit ministra obrany. Kdo má nahradit Šmyhala?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (22. prosince 2025)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek oznámil, že navrhnul změnu na ministerstvu obrany, šéfa resortu Šmyhala chce nahradit současným ministrem digitalizace a vicepremiérem Mychajlo...

2. ledna 2026  21:23

Moskva vštěpuje Africe svou mentalitu. Staví Ruské domy, láká na šachy i školy

Výuka ruského jazyka v Ruském domě v Ouagadougou v Burkině Faso. (2. září 2025)

Zatímco na Ukrajině se blíží ke konci čtvrtý rok války, Rusko se snaží získat spojence a podporu mimo Evropu. Středobodem těchto snah se stala Afrika, kde Moskva v posledních letech otevřela už...

2. ledna 2026  21:12

Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž napadl a zranil nožem dva lidi. Policisté centrum společně s hasiči evakuovali a po pachateli pátrali, nedlouho poté ho zadrželi v...

2. ledna 2026  18:04,  aktualizováno  21:06

Prskavky a hořící strop. Záběry ukazují, jak začalo peklo. Sto lidí je v kritickém stavu

Bar ve Švýcarsku pohltily plameny

Ve Švýcarsku stále pokračují identifikace obětí tragického požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém zemřelo nejméně 40 lidí. Až sto zraněných je v kritickém stavu. Úřady...

2. ledna 2026  11:47,  aktualizováno  20:58

Týden po uzavření příměří Kambodža obvinila Thajsko z anexe pohraniční oblasti

Thajská královská armáda uspořádala terénní návštěvu, na kterou pozvala...

Kambodža v pátek obvinila Thajsko z toho, že převzalo kontrolu nad pohraniční vesnicí a že anektovalo celou oblast v jejím okolí. Thajská armáda to ale odmítá a tvrdí, že území je od počátku thajské....

2. ledna 2026  20:48

Na japonského císaře pokřikoval naháč. Policisté jej zabalili do deky

Členové japonské císařské rodiny (zleva): princezna Aiko, bývalá císařovna...

Přibližně 20letý muž se v pátek zcela obnažil před japonským císařem Naruhitem a jeho rodinou, kteří u příležitosti nového roku zdravili veřejnost.

2. ledna 2026  20:37

Federální agenti v USA koncem roku zmařili útok plánovaný Islámským státem

Kanceláře FBI.

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zmařil údajný útok, který se chystal na Silvestra provést za použití nožů a kladiv muž ze Severní Karolíny inspirovaný teroristickou organizací Islámský...

2. ledna 2026  20:02

Slovensko je jako z Hunger Games. Píšu i díky němu, říká britský spisovatel Bryndza

Premium
Robert Bryndza je jedním z nejprodávanějších autorů knižních detektivek...

Narodil se v přímořském městě na východě Británie, a ačkoliv už jako náctiletý vášnivě rád psal, pokusil se nejdřív o kariéru herce. Ta spisovatelská se mu zdála příliš nedostižná. Přesto se svého...

2. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Další regulace na cestě k nulovým emisím. V EU začalo platit uhlíkové clo

Třinecké železárny

S příchodem nového roku začalo v Evropské unii platit uhlíkové clo. V praxi se týká dovozců do EU, kteří importují více než 50 tun cementu, železa a oceli, hliníku, hnojiv, jakož i všech dovozců...

2. ledna 2026

Emil je divně krotký. Až bude mít půl tuny, v říji může být zle, říká šéf NP Šumava

Premium
Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. (2. ledna 2026)

Už přes deset let šéfuje Pavel Hubený Správě NP Šumava. Je tak nejdéle sloužícím ředitelem od založení národního parku v roce 1991. V novoročním rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za konflikty i...

2. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.