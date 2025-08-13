Zelenskyj míří do Berlína, zúčastní se videohovoru západních lídrů s Trumpem

  9:36
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu dorazí do Berlína. Připojit se má ke kancléři Friedrichovi Merzovi, který svolal tři videokonference s evropskými politiky a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Tématem jednání bude válka na Ukrajině a páteční setkání Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce.
Polský premiér Donald Tusk, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj,...

Polský premiér Donald Tusk, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a německý kancléř Friedrich Merz při hovoru s Donaldem Trumpem v albánské Tiraně (16. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Prezident a jeho šedá eminence. Volodymyr Zelenskyj a Andrij Jermak během...
Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci, na které oznámil...
Německý kancléř Friedrich Merz jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...
Americký prezident Donald Trump (7. srpna 2025)
Podle bulvárního deníku Bild Zelenskyj dorazí do Berlína kolem poledne a zúčastní se videokonferencí společně s Merzem přímo z budovy kancléřství. V plánu jsou tři virtuální schůzky.

Ukrajinci mají problémy u Pokrovsku, Zelenskyj vyloučil stažení armády z Donbasu

Ve 14:00 se spojí Merz a Zelenskyj s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, britským premiérem Keirem Starmerem, polským premiérem Donaldem Tuskem, italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a finským prezidentem Alexanderem Stubbem. Připojí se k nim také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.

Následně bude skupina evropských politiků jednat na videokonferenci s americkým prezidentem Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem. Poté je v 16:30 na programu další jednání evropských představitelů, kteří by měli zhodnotit rozhovor s Američany.

Trump a Putin se potkají v aljašském Anchorage, odtajnil Bílý dům

Trump a Putin se dohodli na setkání na Aljašce, při kterém chtějí v pátek hovořit o ukončení války na Ukrajině. Půjde o dvoustrannou schůzku, zatím to nevypadá, že by se měl připojit i Zelenskyj.

Evropští politici přitom naléhají, aby Ukrajina byla do jednání zapojena. Zelenskyj tvrdí, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak. Trump hovořil v souvislosti se schůzkou o výměně území mezi Ruskem a Ukrajinou.

Válka na Ukrajině

Startuje několikadenní vlna veder, může být až 37 stupňů

Startuje několikadenní vlna veder, kdy teploty výrazně překročí tropickou třicítku. Nejteplejším dnem letošního roku se podle meteorologů může stát pátek, to by místy teploty mohly dosáhnout až 37...

13. srpna 2025  8:16

RECENZE: Daroval jsem krev a plazmu, tak proč ne sperma? hlásí cyklus Sperminátoři

60 % Premium

Na jedné straně stojí Pavel, Jiří, Mitch, Pája a Jirka, na straně druhé Vlaďka, Sofie nebo Eliška s Kamilou. Ženy toužící po dítěti, muži nabízející oplodnění. Mnozí zdarma; jak na Nově v cyklu...

13. srpna 2025

