Podle bulvárního deníku Bild Zelenskyj dorazí do Berlína kolem poledne a zúčastní se videokonferencí společně s Merzem přímo z budovy kancléřství. V plánu jsou tři virtuální schůzky.
|
Ukrajinci mají problémy u Pokrovsku, Zelenskyj vyloučil stažení armády z Donbasu
Ve 14:00 se spojí Merz a Zelenskyj s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, britským premiérem Keirem Starmerem, polským premiérem Donaldem Tuskem, italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a finským prezidentem Alexanderem Stubbem. Připojí se k nim také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.
Následně bude skupina evropských politiků jednat na videokonferenci s americkým prezidentem Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem. Poté je v 16:30 na programu další jednání evropských představitelů, kteří by měli zhodnotit rozhovor s Američany.
|
Trump a Putin se potkají v aljašském Anchorage, odtajnil Bílý dům
Trump a Putin se dohodli na setkání na Aljašce, při kterém chtějí v pátek hovořit o ukončení války na Ukrajině. Půjde o dvoustrannou schůzku, zatím to nevypadá, že by se měl připojit i Zelenskyj.
Evropští politici přitom naléhají, aby Ukrajina byla do jednání zapojena. Zelenskyj tvrdí, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak. Trump hovořil v souvislosti se schůzkou o výměně území mezi Ruskem a Ukrajinou.