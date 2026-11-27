Ruská vojska na Putinův rozkaz v únoru 2022 napadla Ukrajinu a agresor podle Zelenského přítelem jednoduše být nemůže.
V rozhovoru vedeném s reportérkou britské stanice v prezidentské kanceláři v centru Kyjeva si Zelenskyj postěžoval, že Spojené státy nevyvíjejí při mírových jednáních na Rusko dostatečný tlak.
|
Jako nazvat za války přítelem Hitlera. Zelenskému vadí, jak Trump označil Putina
Skutečnost, že Trump na sociální síti sdílel fotografii, na níž objímá Putina, pak označil za podivnou.
„Samozřejmě je to na prezidentovi Spojených států, ale... je to podivné,“ řekl Zelenskyj v angličtině po delším zaváhání. Od veřejné roztržky při setkání s Trumpem v únoru 2025 v Oválné pracovně volí Zelenskyj opatrně slova ve vztahu ke Spojeným státům a k Trumpovi zejména.
„Je to agresor a vrah... Nemůže to být přítel. Prostě nemůže,“ řekl Zelenskyj na adresu šéfa Kremlu a dodal, že je to podobné jako tvrdit, že jste byli přátelé s Adolfem Hitlerem za druhé světové války. „Ne, není to přítel,“ zdůraznil.
|
Putin vztyčil vlajku na nové jaderné ponorce Perm. Slíbil další modernizaci
Trumpovi zvláštní vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff se snaží vyjednat mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, často však působí dojmem, že jsou více sladěni s postojem Moskvy než Kyjeva. Trumpův zeť Kushner ve středu prohlásil, že Putin prokázal „zdrženlivost“, když na Ukrajině nepoužil jaderné zbraně. Putina také označil za „velmistra politiky“.
Poslední kolo mírových jednání, které se za zprostředkování USA konalo začátkem měsíce v Abú Zabí, nepřineslo žádný zjevný pokrok: „Čím víc víme, tím víc problémů,“ popsal jednání Zelenskyj.