Zelenskyj s Putinem a Trumpem na Aljašce? Diskutujeme o tom, tvrdí Bílý dům

Autor: ,
  7:14
Bílý dům zvažuje, že pozve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Aljašku, kde se má americký prezident Donald Trump 15. srpna sejít se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Hlavním tématem schůzky má být podle očekávání situace na Ukrajině, kterou Rusko vojensky napadlo.
Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj

Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj | foto: Koláž iDNES.cz

Pohřeb Papeže
Schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinského prezidenta...
Zleva: Donald Trump, Vladimir Putin
Americký prezident Donald Trump nastupuje do letadla Air Force One. (1. srpna...
24 fotografií

Trump v sobotu oznámil, že se s Putinem sejde v pátek 15. srpna na Aljašce. Další podrobnosti ke schůzce nezveřejnil. Místo i termín konání summitu později potvrdil poradce Kremlu Jurij Ušakov a řekl, že Moskva očekává, že další setkání obou prezidentů se uskuteční v Rusku.

O možné účasti ukrajinského prezidenta informovala americká stanice NBC News, která se odvolává na vysoce postaveného amerického činitele a tři osoby, které byly o interních diskusích v Bílém domě informovány.

„Diskutuje se o tom,“ citovala stanice jednoho z lidí seznámeného s obsahem jednání.

Vysoce postavený americký činitel a lidé obeznámení s rozhovory zároveň uvedli, že návštěva Zelenského zatím nebyla s konečnou platností dohodnuta a není jasné, zda se Zelenskyj nakonec jednání na Aljašce zúčastní.

Vysoce postavený představitel Trumpovy administrativy k tomu řekl, že je to „rozhodně“ možné. „Všichni silně doufají, že k tomu dojde,“ dodal.

Trump podle něj zůstává otevřen možnosti trojstranného summitu s oběma lídry. Momentálně se ale Bílý dům „soustředí na přípravu bilaterální schůzky, o kterou požádal prezident Putin“, řekl činitel.

Lipavský o schůzce Trumpa s Putinem: Hranice Ukrajiny neposune vydírání

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu varoval, že jakékoliv řešení rusko-ukrajinského konfliktu učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru. Dodal, že Ukrajinci nevydají svou zemi okupantům.

Šéf Kremlu tento týden prohlásil, že není proti setkání se Zelenským, ale pro takovou schůzku podle něj ještě nejsou podmínky. Zelenskyj opakovaně vyzval k osobnímu jednání mezi ním a Putinem s cílem ukončit ruskou invazi na Ukrajinu.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022. Zatím není jasné, jestli je Moskva připravena vzdát se jakéhokoliv území, které nyní okupuje. Kyjev dosud podle agentury Bloomberg dával najevo, že ruskou okupaci a anexi svého území nepřijme.

Podle agentury Reuters sice Ukrajina signalizovala flexibilitu při hledání cest k ukončení války, ale přijmout ztrátu zhruba pětiny území by bylo velmi bolestivé a politicky složité pro Zelenského a jeho vládu.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Zelenskyj s Putinem a Trumpem na Aljašce? Diskutujeme o tom, tvrdí Bílý dům

Bílý dům zvažuje, že pozve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Aljašku, kde se má americký prezident Donald Trump 15. srpna sejít se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Hlavním...

10. srpna 2025  7:14

Ukrajinci útočili ve vzdálené Saratovské oblasti, jeden člověk zemřel

Sledujeme online

Jeden člověk zemřel v důsledku ukrajinského dronového útoku v ruské Saratovské oblasti, uvedl v neděli místní gubernátor Roman Busargin. Útok také podle něj poškodil průmyslový podnik. Celkem ruská...

10. srpna 2025  6:54

Na letišti v Barceloně nechali rodiče 10leté dítě s propadlým pasem a odletěli na dovolenou

Tento příběh připomíná film Sám doma 2, ve kterém malý Kevin McCallister omylem nasedne do špatného letadla a ocitne se sám v New Yorku. Příběh z minulého týdne z Barcelony je však odlišný v přístupu...

10. srpna 2025

Jak džihádisté válcují subsaharskou Afriku. Rozpoutaný teror může ohrozit i Evropu

Premium

V záplavě velkých světových průšvihů se tak trochu zapomíná na džihádisty. Ti ale nevymřeli, nesložili zbraně, ani se nezřekli svých divokých vizí. Naopak, mají se čile k světu, a to zvláště v...

10. srpna 2025

Lovci signálu zvedli mobily k nebi, hypnotická fotka ohlásila migrační vlnu

Obrazy uprchlické krize byly vždy plné zoufalství, přeplněných lodí i improvizovaných táborů rozesetých na obou březích Středozemního moře. Snímek Johna Stanmeyera je jiný, neokázale minimalistický,...

10. srpna 2025

Senioři bourají častěji, zdravotní prohlídka ale nově bude od 70 let. Politika, zní kritika

Premium

Počet nehod způsobených staršími řidiči v Česku dlouhodobě roste a podle policie se zvyšuje i jejich podíl na celkové nehodovosti. Přesto stát od příštího roku posouvá povinné zdravotní prohlídky z...

10. srpna 2025

Kam vyrazit v Česku na pivo? Velký průvodce a test slavných hospod

Premium

Plné žejdlíky a kus flákoty tu zákazníkům nabízeli již v časech, kdy se jezdívalo koňmo a vládly nám hlavy korunované. Nejsou teď ze slavných lokálů jen kulisy pro cizince a letní návštěvníky? Na to...

10. srpna 2025

V zooparku u Prahy utekl lev z klece a zranil chovatele, policisté šelmu zastřelili

Ve zvolském zooparku u Prahy museli policisté v sobotu večer zastřelit lva poté, co zvíře zaútočilo na chovatele. Muž utrpěl lehké zranění a na místě ho ošetřili záchranáři. Zoopark má dlouhodobě...

9. srpna 2025  22:48

Poškozené trakční vedení v Ústí zastavilo dopravu, stovky lidí museli evakuovat

V sobotu po 17. hodině se na hlavním nádraží v Ústí nad Labem při jízdě nákladního vlaku poškodil sběrač lokomotivy a následně i trakční vedení. Na místě uvízl mezinárodní expres Hungaria, z něhož...

9. srpna 2025  21:35

Na Příbramsku hoří skládka, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Hasiči zasahují u požáru skládky v Chrástu na Příbramsku, kde vyhlásili druhý stupeň poplachu. Plameny zasáhly plochu asi 50 × 100 metrů. Nikdo nebyl zraněn, hašení potrvá nejméně do rána, uvedl...

9. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  20:17

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Bourání mostu kompletně uzavřelo dálnici D7 u letiště, řidiči musí jinudy

Sledujte objízdné trasy, po dálnici D7 u ruzyňského letiště od večera řidiči neprojedou. Uzavírka souvisí s demolicí staré letištní lávky hned na 1. kilometru dálnice. Plně se dálnice otevře znovu až...

9. srpna 2025  11:24,  aktualizováno  20:08

Svět může být brzy mnohem složitější, než jsme si kdy uměli představit, líčí Kosatík

Premium

V některých etapách dějin sílí tendence národ s týmiž tradicemi a jazykem maximálně stmelit v jeden šik, osamostatnit a nespoléhat se na okolní země. V jiných dobách vítězí přesvědčení, že naším...

9. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.