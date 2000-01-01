náhledy
Jednání mezi hlavou Spojených států Donaldem Trumpem a ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Oválné pracovně se neslo ve vřelejší atmosféře než letos v únoru. Došlo na chválu obleku, pokroku v jednáních či přistoupení k možnosti hovoru ve trojstranném formátu, tedy Zelenskyj s Trumpem a Putinem u jednoho jednacího stolu.
Zelenského oblečení se řešilo už na jeho poslední schůzce s Trumpem v Oválné pracovně v únoru. Ta vyústila v diplomatické fiasko a téměř hádku. Tentokrát ale Zelenského za ustrojení Trump chválil. Stalo se tak poté, co z úst novinářů zaznělo, že prezident Ukrajiny vypadá skvěle. Trump odvětil: „Já jsem mu řekl to samé.“
Šéf Bílého domu je velkým zastáncem toho, aby světový vůdce vypadal jako světový vůdce, což podle něj znamená nosit oblek. Jeho nespokojenost se Zelenským ale minule nebyla jen kvůli jeho oblečení, říkají jeho poradci. Jeden z Trumpových poradců dokonce řekl, částečně s nadsázkou, že „by to byl dobrý signál pro mír“, kdyby si oblek Zelenskyj v pondělí vzal.
Schůzi ve Washingtonu provázely i demonstrace za podporu Ukrajiny. Prezident Zelenskyj na schůzi prohlásil, že v případě příměří uspořádá volby, a vysvětlil, jak je obtížné nechat lidi volit během války.
V tématu příměří Trump zmínil, že konec války si přeje i ruský prezident Putin, s kterým jednal v pátek na Aljašce. S ruským protějškem bude prý Trump opět hovořit po jednáních se Zelenským a evropskými lídry.
Po skončení jednání v Oválné pracovně přijal americký prezident i zástupce klíčových evropských zemí, NATO a Evropské unie. Zde generální tajemník NATO Mark Rutte.
Byť lídři před jednáním nehovořili s novináři, podle deníku The New York Times nebyla jejich řeč zrovna veselá, i když není jasné, jaké rozhovory se dosud odehrály za zavřenými dveřmi.
Prezident Zelenskyj na schůzi opakovaně prosazoval bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, aby se ujistil, že Rusko nesouhlasí s dohodou na oko a po přeskupení vojsk znovu nenapadne Ukrajinu. Na otázku, jaké bezpečnostní záruky chce, Zelenskyj odpověděl: „Všechny.“ Zde: francouzský prezident Emmanuel Macron.
Evropští lídři a Ukrajinci měli před zahájením jednání několik červených čar: příměří před jakoukoli diskusí o územních otázkách; žádné předání neobsazeného území Rusku; žádné trvalé připojení ukrajinského území de jure, protože změna hranic silou je v rozporu s mezinárodním právem. Zde: britský premiér Keir Starmer.
Poslední červenou čarou, kterou nechtějí překročit , jsou ony bezpečnostní záruky pro Ukrajinu po jakémkoli mírovém urovnání, které budou dostatečné k odrazení Ruska, bez ohledu na jeho sliby, od dalšího útoku na Ukrajinu v budoucnu. Není jasné, zda se některý z těchto bodů podaří splnit. Zde: finský prezident Alexandr Stubb.
Zajímavý výrok pronesl Trump, kdy označil válku na Ukrajině, jako „jedinou zbývající válku“. Zdá se, že zapomněl na konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás v Gaze. Zde: italská premiérka Giorgia Meloniová.
Americký prezident se neobešel bez žoviálních poznámek a německému kancléři Friedrichu Merzovi před kamerami pochválil jeho opálení.
