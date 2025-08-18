OBRAZEM: Zelenskyj v saku, opálený Merz. Trump se rozplýval nad svými hosty

Autor:
  21:22
Jednání mezi hlavou Spojených států Donaldem Trumpem a ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Oválné pracovně se neslo ve vřelejší atmosféře než letos v únoru. Došlo na chválu obleku, pokroku v jednáních či přistoupení k možnosti hovoru ve trojstranném formátu, tedy Zelenskyj s Trumpem a Putinem u jednoho jednacího stolu.
Americký prezident Donald Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským... Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump na schůzce v Bílém domě. (18. srpna 2025)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

19. srpna 2025  21:48

Vojáky posílat nechce, mír na Ukrajině by Trump mohl vynutit nasazením letectva

Prezident USA Donald Trump vyloučil, že by v rámci diskutovaných bezpečnostních záruk poslal americké vojáky na Ukrajinu. Připustil nicméně, že by mohl poskytnout Ukrajině a evropským státům ochotným...

19. srpna 2025  20:46

Putin chtěl jednat se Zelenským v Moskvě. Nabízí se Ženeva, Vídeň i Budapešť

Sotva dohodl americký prezident Donald Trump setkání šéfa Kremlu Vladimira Putina s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským s cílem ukončit válku, ihned se začalo spekulovat o tom, kde by se...

19. srpna 2025  14:37,  aktualizováno  20:10

Mírnit očekávání a zesílit sankce. Jednání o Ukrajině je na začátku, řekl Pavel

Jednání světových lídrů o válce na Ukrajině jsou na začátku, očekávání je potřeba zatím mírnit. Novinářům to v úterý v Lánech řekl prezident Petr Pavel. Podle něj je třeba stále tlačit na Rusko...

19. srpna 2025  18:24,  aktualizováno  19:18

NATO rozšíří podzemní pavučinu. Napojí Česko na strategický přísun paliva

Propojuje vojenské letecké základny, rafinerie, přístavy, civilní letiště i čerpací stanice i skladovací zásobníky napříč Evropou. V případě válečného konfliktu má zaručit strategický přísun paliva...

19. srpna 2025  18:57

