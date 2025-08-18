|
OBRAZEM: Zelenskyj v saku, opálený Merz. Trump se rozplýval nad svými hosty
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...
Bílý dům se dere do Intelu, za Bidenovy miliardové granty žádá podíl 10 procent
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa chce získat podíl ve výrobci čipů Intel výměnou za finanční podporu, kterou si firma zajistila za Bidenovy administrativy. Uvedl to v úterý americký ministr...
Tunel Blanka je částečně uzavřen po hromadné srážce. Dva lidé jsou zranění
Hromadná nehoda v úterní podvečer zkomplikovala provoz v tunelovém komplexu Blanka ve směru do Troji v Praze. Srazilo se několik osobních aut a pravděpodobně i dodávka a motocykl. Dva lidé utrpěli...
Drůbežárna dodala kuřecí stehna s listerií. Prodávala je Jednota, COOP i Rohlík.cz
Veterináři stahují z trhu šarži vakuově balených uzených kuřecích stehen od výrobce Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert, maso podle vyšetření obsahovalo bakterie listerie. V tiskové zprávě o tom v...
Vojáky posílat nechce, mír na Ukrajině by Trump mohl vynutit nasazením letectva
Prezident USA Donald Trump vyloučil, že by v rámci diskutovaných bezpečnostních záruk poslal americké vojáky na Ukrajinu. Připustil nicméně, že by mohl poskytnout Ukrajině a evropským státům ochotným...
Restaurace zavádí menu s různými druhy vody. Nejdražší je za téměř 600 korun
Láska k vínům a smysl pro ocenění jemné chutě jsou jejich kultuře vlastní. Francouzská restaurace v severní Anglii se však rozhodla, že se novým krokem pokusí uspokojit i hosty, kteří alkoholu...
Posmíval se transsexuálům. Neonacista si teď změnil pohlaví a končí v ženské věznici
Německý neonacista Sven Liebich putuje z rozhodnutí soudu na 18 měsíců do vězení za podněcování k nenávisti a násilí. Využil přitom zákona, který umožňuje právní změnu pohlaví pouhým čestným...
Putin chtěl jednat se Zelenským v Moskvě. Nabízí se Ženeva, Vídeň i Budapešť
Sotva dohodl americký prezident Donald Trump setkání šéfa Kremlu Vladimira Putina s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským s cílem ukončit válku, ihned se začalo spekulovat o tom, kde by se...
Kdo a proč radí ministrům. Úřady utratí o 50 milionů víc než loni
Bezmála 154 milionů korun zaplatila v prvním pololetí letošního roku ministerstva a Úřad vlády poradcům, členům poradních orgánů a advokátům. To je zhruba o 50 milionů víc, než jim poslala loni v...
Mírnit očekávání a zesílit sankce. Jednání o Ukrajině je na začátku, řekl Pavel
Jednání světových lídrů o válce na Ukrajině jsou na začátku, očekávání je potřeba zatím mírnit. Novinářům to v úterý v Lánech řekl prezident Petr Pavel. Podle něj je třeba stále tlačit na Rusko...
NATO rozšíří podzemní pavučinu. Napojí Česko na strategický přísun paliva
Propojuje vojenské letecké základny, rafinerie, přístavy, civilní letiště i čerpací stanice i skladovací zásobníky napříč Evropou. V případě válečného konfliktu má zaručit strategický přísun paliva...
Řemeslníci přišli při razii u Jiřikovského o nářadí. My ho nemáme, brání se policie
Řemeslníci z firmy Alnus ze Strážnice se marně snaží získat zpět nářadí za statisíce korun, které zůstalo v domě Tomáše Jiřikovského v Břeclavi po policejní razii kvůli daru bitcoinů v hodnotě...