Donbas ani jiná území Rusku nedáme, vzkázala Putinovi Zelenská

Pokud by se Ukrajina vzdala části svého území ve prospěch Ruska, přišla by tím takél o svou svobodu a válku by to stejně neukončilo, řekla americké televizi ABC Olena Zelenská. Manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského míní, že Donbas na východě Ukrajiny, který se nyní snaží kompletně obsadit ruské jednotky, musí dál zůstat součástí její země.