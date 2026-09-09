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Letadlo s ukrajinským prezidentem Zelenským málem zasáhl dron

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  20:19aktualizováno  20:50
Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou...

Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou Zelenskou přistává na letišti Gardermoen u Osla před pohřbem norského krále Haralda V. (9. září 2026) | foto: Frederik Ringnes / NTB / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Norsko se loučí s králem Haraldem V. Pohřbu se zúčastnil ukrajinský prezident...
Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s manželkou Olenou Zelenskou vystupují...
Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou...
12 fotografií
Letadlo přepravující ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Osla na pohřeb norského krále bylo při úterním vzletu z Moldavska „téměř zasaženo“ dronem, sdělil ve středu norský premiér Jonas Gahr Störe veřejnoprávní stanici NRK.
Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou Zelenskou přistává na letišti Gardermoen u Osla před pohřbem norského krále Haralda V. (9. září 2026)
Norsko se loučí s králem Haraldem V. Pohřbu se zúčastnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (9. září 2026)
Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou Zelenskou přistává na letišti Gardermoen u Osla před pohřbem norského krále Haralda V. (9. září 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s manželkou Olenou Zelenskou vystupují z letadla na letišti Gardermoen u Osla před účastí na pohřbu norského krále Haralda V. (9. září 2026)
12 fotografií

„Jeho letadlo bylo téměř zasaženo dronem, když se chystalo vzlétnout z Moldavska. To je realita, které čelí,“ uvedl Störe.

Premiér neupřesnil, z jakého zdroje informaci získal, rovněž neuvedl, do jaké vzdálenosti k Zelenského letounu se dron dostal.

Zelenskyj se ve středu zúčastnil pohřnu norského krále Haralda V. V centru metropole Osla šel spolu s dalšími hlavami států za královou rakví. Z Norska odcestoval krátce po skončení pohřbu.

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Zelenskyj se se Størem v Oslu setkal už v úterý večer a hlavním tématem byla právě protivzdušná obrana. Ukrajinská prezidentská kancelář uvádí, že Zelenskyj žádal zejména o další střely pro systémy Patriot. Lídři jednali také o programu FREYJA, jehož cílem je vytvořit evropský systém obrany proti balistickým střelám.

Moldavské úřady v úterý zaznamenaly několik průletů dronů. Jeden z nich podle veřejnoprávní stanice Moldova 1 vstoupil do vzdušného prostoru země v 16:20 z Ukrajiny a o 17 minut později ho opustil směrem k Rumunsku. Další dron dopadl u moldavské obce Stari Mihăileni a podle předběžných zjištění šlo o ruský Šáhed. Není však jasné, zda některý z těchto incidentů souvisel s dronem, který se přiblížil k Zelenského letadlu.

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