„Jeho letadlo bylo téměř zasaženo dronem, když se chystalo vzlétnout z Moldavska. To je realita, které čelí,“ uvedl Störe.
Premiér neupřesnil, z jakého zdroje informaci získal, rovněž neuvedl, do jaké vzdálenosti k Zelenského letounu se dron dostal.
Zelenskyj se ve středu zúčastnil pohřnu norského krále Haralda V. V centru metropole Osla šel spolu s dalšími hlavami států za královou rakví. Z Norska odcestoval krátce po skončení pohřbu.
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Zelenskyj se se Størem v Oslu setkal už v úterý večer a hlavním tématem byla právě protivzdušná obrana. Ukrajinská prezidentská kancelář uvádí, že Zelenskyj žádal zejména o další střely pro systémy Patriot. Lídři jednali také o programu FREYJA, jehož cílem je vytvořit evropský systém obrany proti balistickým střelám.
Moldavské úřady v úterý zaznamenaly několik průletů dronů. Jeden z nich podle veřejnoprávní stanice Moldova 1 vstoupil do vzdušného prostoru země v 16:20 z Ukrajiny a o 17 minut později ho opustil směrem k Rumunsku. Další dron dopadl u moldavské obce Stari Mihăileni a podle předběžných zjištění šlo o ruský Šáhed. Není však jasné, zda některý z těchto incidentů souvisel s dronem, který se přiblížil k Zelenského letadlu.