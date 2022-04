Dodejme zbraně a zastavme Putina. Ze Zelených jsou největší němečtí jestřábi

Poslat, či neposlat další zbraně a armádní vybavení na Ukrajinu? Německá vládní koalice nemá v této otázce jasno. Kancléř Olaf Scholz zastává názor, že Německo už nemůže poslat do Ruskem napadené země další zbraně, aniž by ohrozilo samo sebe. Obává se též, že by zasláním těžké výzbroje mohlo neúmyslně rozpoutat mezi NATO a Ruskem otevřený konflikt a zapříčinit třetí světovou válku.