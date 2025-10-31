Britští labouristé a konzervativci se hroutí. Po Farageovi je poprvé přeskočili i Zelení

Britská politika zažívá další zemětřesení. Poprvé v průzkumu volebních preferencí získala strana Zelených 17 procent hlasů, zatímco zavedené klasické strany se ocitly za ní, a to každá s 16 procenty. Vyšvihla se tak na druhé místo za protestní stranou Reform UK nacionalisty Nigela Farage, který se zasloužil svého času velkou měrou o vystoupení Velké Británie z Evropské unie.
„Teprve začínáme. Je čas snížit účty. A zdanit miliardáře,“ napsal Polanski na sociální sítě v reakci na výsledky průzkumu agentury Find out now. Přidal také odkaz, kde se lze připojit k straně, a dodal: „Pokud chcete vidět, jak strana Zelených bojuje za reformy, teď je ten správný okamžik. Tento týden Zelení také oznámili, že počet jejich členů překročil 150 tisíc.
Průzkumy v ostrovním státě však dlouhodobě ovládá Farage. V nejnovějším průzkumu by jeho stranu volilo až 32 procent voličů. Přitom v posledních volbách do britského parlamentu mu svůj hlas dalo pouze 14 procent z nich.
Polanski začátkem září získal silný mandát od Zelených, aby je vedl více levicovým směrem. V hlasování drtivě porazil své protikandidáty Adriana Ramsaye a Ellie Chownsovou, když získal 85 procent hlasů.
|
Farage si věří, už sestavuje vládu. Obě hlavní strany se hroutí, tvrdí
Po vítězství v hlasování samozvaný „ekopopulista“ slíbil, že napodobí mediálně přitažlivé taktiky Nigela Farage, aby se vypořádal nejen s Reform UK, ale také s Labouristickou stranou. Prohlásil, že Zelení pod jeho vedením nebudou podporovat vládu premiéra Keira Starmera.
Ve stejném projevu Polanski nazval Farage „šarlatánem“, který předstírá, že mu záleží na obyčejných lidech, a za potlesku dodal: „Moje poselství labouristům je zcela jasné: nejsme tu proto, abychom se vámi nechali zklamat. Nejsme tu proto, abychom se vámi nechali znepokojovat. Jsme tu proto, abychom vás vystřídali.“