Britští labouristé a konzervativci se hroutí. Po Farageovi je poprvé přeskočili i Zelení

  21:33
Britská strana Zelených poprvé přeskočila v průzkumu volebních preferencí klasické strany levopravého dělení Labouristickou a Konzervativní stranu. Britská média úspěch přisuzují mimo jiné také nově zvolenému předsedovi strany Zacku Polanskému, který do čela strany nastoupil začátkem září. Ten se označuje za „ekopopulistu“.
Předseda britských zelených Zack Polanski (31. října 2025)

Předseda britských zelených Zack Polanski (31. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Předseda britských zelených Zack Polanski (31. října 2025)
Předseda britských zelených Zack Polanski (31. října 2025)
Předseda britských zelených Zack Polanski (31. října 2025)
Předseda britských zelených Zack Polanski (31. října 2025)
Britská politika zažívá další zemětřesení. Poprvé v průzkumu volebních preferencí získala strana Zelených 17 procent hlasů, zatímco zavedené klasické strany se ocitly za ní, a to každá s 16 procenty. Vyšvihla se tak na druhé místo za protestní stranou Reform UK nacionalisty Nigela Farage, který se zasloužil svého času velkou měrou o vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

„Teprve začínáme. Je čas snížit účty. A zdanit miliardáře,“ napsal Polanski na sociální sítě v reakci na výsledky průzkumu agentury Find out now. Přidal také odkaz, kde se lze připojit k straně, a dodal: „Pokud chcete vidět, jak strana Zelených bojuje za reformy, teď je ten správný okamžik. Tento týden Zelení také oznámili, že počet jejich členů překročil 150 tisíc.

Průzkumy v ostrovním státě však dlouhodobě ovládá Farage. V nejnovějším průzkumu by jeho stranu volilo až 32 procent voličů. Přitom v posledních volbách do britského parlamentu mu svůj hlas dalo pouze 14 procent z nich.

Polanski začátkem září získal silný mandát od Zelených, aby je vedl více levicovým směrem. V hlasování drtivě porazil své protikandidáty Adriana Ramsaye a Ellie Chownsovou, když získal 85 procent hlasů.

Farage si věří, už sestavuje vládu. Obě hlavní strany se hroutí, tvrdí

Po vítězství v hlasování samozvaný „ekopopulista“ slíbil, že napodobí mediálně přitažlivé taktiky Nigela Farage, aby se vypořádal nejen s Reform UK, ale také s Labouristickou stranou. Prohlásil, že Zelení pod jeho vedením nebudou podporovat vládu premiéra Keira Starmera.

Ve stejném projevu Polanski nazval Farage „šarlatánem“, který předstírá, že mu záleží na obyčejných lidech, a za potlesku dodal: „Moje poselství labouristům je zcela jasné: nejsme tu proto, abychom se vámi nechali zklamat. Nejsme tu proto, abychom se vámi nechali znepokojovat. Jsme tu proto, abychom vás vystřídali.“

Vyhrál destruktivní program Motoristů, bouří se ekologové nad vládním plánem

Návrh programového prohlášení v oblasti životního prostředí nahrává Motoristům a fosilnímu průmyslu, shodují se ekologové. Podle nich dokument ohrožuje ochranu přírody i podporu úspor energií....

31. října 2025  18:18

Příroda Galapág má přednost. Vojenská základna USA tam nebude, pravil Ekvádor

Ekvádorská vláda nakonec nenabídne Spojeným státům, aby umístily svou vojenskou základnu na Galapágách, řekl to v pátek ekvádorský prezident Daniel Noboa, který dříve tuto možnost nevyloučil. O...

31. října 2025  18:08

