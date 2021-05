„Německo“ nepatří do našeho programu. Zelení nechtějí název státu ve sloganu

Členové Zelených sepsali dohromady více než 3 500 námitek k celkem 136 stran dlouhému volebnímu programu strany, o kterém předsednické duo Annalena Baerbocková a Robert Habeck mluví jako o „vitamínové injekci pro tuto zemi“. Pozornost ale vzbudil hlavně jeden nápad: vypustit z programu slovo „Německo“.



Zelená politika má být založena na lidské důstojnosti a svobodě v globalizovaném světě. Kdokoli, koho to uráží, může být šťastný. Nemá žádné vážné problémy. Michael Sebastian Schneiß člen Zelených

„Středem naší politiky jsou lidé ve své důstojnosti a svobodě. A ne Německo,“ odůvodňuje svou iniciativu Michael Sebastian Schneiß, který pracuje pro německého europoslance za Zelené Erika Marquardta. Podle něj stačí jednoduché „Vše je možné“, píše list Der Tagesspiegel.

„Název programu stanovuje rámec a zelená politika má být založena na lidské důstojnosti a svobodě v globalizovaném světě. Kdokoli, koho to uráží, může být šťastný. Nemá žádné vážné problémy,“ napsal Schneiß na Twitteru.

Michael Sebastian Schneiß @MichaelSchneiss Warum ich an 1 von 110 Stellen „Deutschland“ im Wahlprogramm streichen will? Die Überschrift setzt den Rahmen und grüne Politik sollte sich an Menschenwürde und Freiheit in einer globalisierten Welt ausrichten. Wen das empört, darf sich freuen: Er hat keine ernsthaften Probleme. oblíbit odpovědět

Jeho návrh podpořilo 300 členů Zelených včetně několika, kteří působí v berlínském zemském parlamentu a v dalších okresních zastupitelstvech. Deník Die Welt poukazuje, že nápad změnit název volebního programu podpořil i člen představenstva Zelené mládeže Timon Dzienus, který je spojován s levicovými organizacemi Ani o krok dál (Ende Gelände) a Antifa.

Mimochodem právě hnutí Ani o krok dál pořádá klimatické protestní akce proti těžbě uhlí. Ve zprávě z minulého roku jej německá rozvědka a Spolkový úřad pro ochranu ústavy označily za „levicově extremistickou“ organizaci, což vzbudilo velkou nevoli právě u některých členů Zelených, podle nichž je označení „skandální“.

„Název jako pro AfD“

„Existují lepší slova pro popsání naší vize,“ uvedla stranička Julliana Wimmerová, která usiluje o místo v Bundestagu. Pozměňovací návrh na vymazání slova Německo z názvu programu podporuje stejně jako její další kolegové, kteří chtějí křeslo ve Spolkovém sněmu.

Wimmerová se domnívá, že místo Německa by v názvu mělo být slovo „Zelení“. To prosazuje i další návrh o odstranění Německa ze sloganu volebního programu iniciovaný tentokrát Peterem Konradem Müllerem z města Hamm. Podle Müllera by se název spíš hodil do čela volebního programu protiimigrantské a nacionalistické strany Alternativa pro Německo (AfD).

Část Zelených se obává negativních asociací, které by název mohl vzbuzovat, jako třeba spojení s nacistickou hymnou „Německo nade vše“ (Deutschland über alles). Též by mohl prý vzbuzovat dojem, že se jedná o obdobu politiky „Amerika na prvním místě“ (America First) bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa.

Rozpaky Zelených neunikly ostatním politických stranám. „Zelení jsou proti Německu, ale chtějí být zvoleni a vládnout tu?“ napsal generální tajemník pravicové Svobodné demokratické strany (FDP) Volker Wiesing.

Volker Wissing @Wissing Die #Grünen sind gegen #Deutschland , wollen aber hier gewählt werden und regieren!? Die Diäten für ihre Abgeordneten sowie die Gehälter ihrer Ministerinnen und Minister sollen aber schon die deutschen Steuerzahlerinnen und -zahler bezahlen, oder? https://t.co/TkFcvfdD5q oblíbit odpovědět

„Pokud se Zelení tak stydí za Německo, proč pak chtějí Německu vládnout?“ tázal se generální tajemník Křesťanskodemokratické unie (CDU) v Brandenburgu Gordon Hoffman. Jeho kolega ze sesterské CSU, generální tajemník strany Markus Blume obvinil Zelené z „narušeného vztahu k vlasti“.

Munice se konkurenčním stranám hodí, protože šance Zelených v zářijových volbách jsou vysoké. Podle průzkumů by mohla strana nakonec sestavit vládní koalici a vyměnit na výšinách moci dosavadního hegemona, CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové.