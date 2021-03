Jsme málo rozmanití, chybí ženy s migračním původem, kají se němečtí Zelení

Spitzenkandidatin @Bettina_Jarasch sagte heute auf dem Grünen-Parteitag, sie wäre als Kind gern "Indianerhäuptling" geworden. An dem Wort störten sich Einzelne in der Partei. In einer Rede sprach sie nun von "unreflektierten Kindheitserinnerungen": "Auch ich muss dazu lernen."