Zelená ministryně jela v USA ekologicky autobusem. Letěl pro ni prázdný tryskáč

Ministryně odletěla z Berlína vládním speciálem, a to strojem Airbus A350, do Austinu v Texasu. Tam nastoupila do autobusu a jela dvě a půl hodiny do Houstonu.

„Pokud chcete poznat a ochutnat opravdovou Ameriku, samozřejmě nemůžete jen přejet okolo opravdového texaského barbecue grilu,“ napsala o své cestě v USA na instagramovém profilu.

„Co ale nezmínila, je. že její vládní Airbus se vznesl z Austinu a letěl prázdný 236 kilometrů do Houstonu,“ podotkl německý bulvární deník Bild. A350 podle listu spotřebuje šest tun paliva za hodinu. Jelikož byl na trase Austin-Houston ve vzduchu 45 minut, podle těchto propočtů spotřeboval 4,5 tuny paliva.

Bild též upozorňuje, že na vojenské základně ve Wichita Falls, kde se nacházejí němečtí vojáci, neměli vhodné výstupní schody pro A350. Museli je proto sehnat na jiném letišti za 10 tisíc dolarů.

Ministerstvo zahraničí sdělilo listu, že „důkladně prozkoumalo různé druhy přepravy“. Tvrdí, že let naplánovalo tak, aby povinná doba odpočinku pro piloty byla v souladu s různými schůzkami Baerbockové. Rezort dodal, že od roku 2014 federální vláda finančně kompenzuje dopad na klima způsobený služebními cestami letadlem a autem.

Němečtí politici spolupředsedkyni Zelených zkritizovali za kázání vody a pití vína. Podle poslankyně za Křesťanskodemokratickou unii (CDU) Christinu Stumpperovou se v plné nahotě ukázala „zelená pseudomorálka“. „Baerbocková káže ochranu klimatu, ale nedrží se vlastních zásad. Typická zelená: velká prázdná show“.

„Zatímco Annalena Baerbocková cestuje napříč USA v autobuse šetrném k životnímu prostředí a pořizuje krásné fotky, prázdný vládní tryskáč letí za ní. Zelení obtěžují celou zemi pod záminkou ochrany klimatu a mezitím ministryně zahraničí lítá po světě a plýtvá nesmyslně kerosinem. Ochrana klimatu hraje jen sekundární roli v politické show zelených,“ napsal generální sekretář bavorské Křesťansko-sociální unie Martin Huber.

Ministři používají letadla Bundeswehru

Baerbocková slíbila poté, co se chopila funkce, že bude cestovat tak neškodně vůči klimatu, jak to jen bude možné. Z analýzy jejích devadesáti zahraničních návštěv vyplývá, že jen třikrát využila pravidelné letecké linky. Jinak ráda cestovala letadlem Bundeswehru.

Podobně jsou na tom i další členové vlády kancléře Olafa Scholze, podotýká portál Merkur. Téměř dvě třetiny svých cest uskutečnili s letouny Bundeswehru. Jen pět z devatenácti členů kabinetu je nevyužili: ministr dopravy Volker Wissing (Svobodná demokratická strana, ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová (Zelení), ministryně pro bydlení, rozvoj měst a výstavbu Klara Geywitzová ( Sociálnědemokratická strana Německa), bývalá ministryně pro rodinu Anne Spiegelová a její nástupkyně Lisa Pausová (Zelení).