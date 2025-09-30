Stavba zdí je špatná, reaguje Kreml na evropský plán protidronové obrany

Autor:
  13:28
Stavba zdí je vždy špatná, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov s odkazem na plán evropských zemí vybudovat takzvanou zeď proti dronům na svém východním křídle. Mluvčí Kremlu takto reagoval na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta v Bruselu uvedla, že Evropa musí rázně reagovat na ruské vpády dronů na hranicích členských zemí, a vybudování „zdi“ podpořila.
„Stavba zdí je vždy špatná, jak ukazuje historie,“ řekl novinářům Peskov. „A je velmi smutné, že ukrajinská militaristická, konfrontační politika by se nyní mohla potenciálně zhmotnit ve vytváření nových dělících zdí,“ dodal mluvčí Kremlu. Rusko už čtvrtým rokem vede válku proti sousední Ukrajině, která se agresi Moskvy brání i s podporou svých západních partnerů. Součásti bojů jsou nálety dronů.

V posledních týdnech několik zemí NATO hlásilo, že ruské drony nebo stíhačky narušily jejich vzdušný prostor. Polsko 10. září zaznamenalo dvě desítky případů narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony, z nichž některé společně se spojenci sestřelilo. Rumunsko následně informovalo, že do jeho vzdušného prostoru pronikl ruský dron, a před několika dny Estonsko oznámilo, že jeho vzdušný prostor narušily tři ruské stíhačky. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do Polska nepopřelo, tvrdilo ale, že nešlo o úmysl ani o útok. Narušení estonského vzdušného prostoru Moskva popřela.

Až Rusové přiletí potřetí, NATO už je sestřelí, říká bezpečnostní expert

NATO na průnik ruských dronů do Polska reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Země na východním křídle Evropské unie se shodly na potřebě „dronové zdi“, uvedl v pátek unijní komisař pro obranu Andrius Kubilius. „Evropa musí rázně a jednotně reagovat na vpády ruských dronů na našich hranicích,“ řekla von der Leyenová.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí v online projevu na varšavském bezpečnostním fóru řekl, že Kyjev navrhuje Polsku a dalším partnerům vybudovat společný štít proti ruské vzdušné hrozbě. Ukrajina už dříve oznámila, že její vojáci a technici budou školit polské protějšky v boji proti dronům a Rumunsko se snaží s Kyjevem navázat partnerství při výrobě dronů v rámci nového unijního mechanismu financování obrany.

NATO zvyšuje ostražitost, kvůli ruským dronům pošle na Baltské moře fregatu

Evropské země v poslední době zvyšují výdaje na obranu v obavách z rozpínavosti Ruska a také kvůli tlaku Washingtonu, který chce, aby Evropa nesla větší díl zodpovědnosti za svou bezpečnost.

Peskov také reagoval na vyjádření německého kancléře Friedricha Merze, který v pondělí řekl, že Německo sice není ve válce, zároveň už ale nežije v míru. Šéf spolkové vlády tak odpovídal na otázku, jak hodnotí riziko války pro Německo. Mluvčí Kremlu prohlásil, že Německo je do konfliktu už dávno nepřímo zapojeno. „Proto zde nevidíme žádnou inovaci,“ řekl Peskov. Německo je jeden ze spojenců napadené Ukrajiny, kterou podporuje mimo jiné poskytováním vojenského vybavení.

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

Stavba zdí je špatná, reaguje Kreml na evropský plán protidronové obrany

