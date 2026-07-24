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„Ze zad trčel nůž.“ Muž u Central Parku pobodal dva lidi, křičel Alláhu akbar

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  10:24
Útočník nedaleko Central Parku na newyorském Manhattanu pobodal dva lidi. (23....

Útočník nedaleko Central Parku na newyorském Manhattanu pobodal dva lidi. (23. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Útočník nedaleko Central Parku na newyorském Manhattanu pobodal dva lidi. (23....
Útočník nedaleko Central Parku na newyorském Manhattanu pobodal dva lidi. (23....
Útočník nedaleko Central Parku na newyorském Manhattanu pobodal dva lidi. (23....
Útočník nedaleko Central Parku na newyorském Manhattanu pobodal dva lidi. (23....
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Útočník ve čtvrtek nedaleko Central Parku na newyorském Manhattanu pobodal dva lidi, kteří jsou nyní ve stabilizovaném stavu v nemocnici. Policie podezřelého, kterým je 51letý Raul Morales, následně zadržela. Při útoku podle ní vykřikoval „Alláhu akbar!“ (arabsky Bůh je veliký). Detektivové proto vyšetřují, zda se jedná o trestný čin z nenávisti. V případu mohly podle úřadů sehrát roli i psychické problémy pachatele.

Oběťmi útoku jsou dva muži, z nichž jeden je asijského původu a druhý je Žid, napsala policejní komisařka newyorské policie Jessica Tischová. Očekává se, že oba napadení, kterým je 50 a 57 let, přežijí. Jeden z nich utrpěl bodné zranění hrudi a druhý zad. Útoku nepředcházela žádná provokace, sdělily dva zdroje z bezpečnostních složek stanici CNN.

„Počáteční vyšetřování naznačuje, že jedním z faktorů mohly být psychické problémy (útočníka),“ uvedla Tischová o možném motivu. Podle ní podezřelý ani jednoho z mužů neznal a napadení se také neznali navzájem.

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Svědkyně události Marianna Ellenbergová řekla CNN, že viděla na ulici klečet muže, kterému ze zad trčel nůž. „Bylo to jako ve filmu,“ řekla. „Vidět na vlastní oči trčet nůž ze zad člověka, to je úplně jiný druh krutého násilí, navíc ve dvě hodiny odpoledne za slunečného dne,“ dodala žena.

Starosta města Zohran Mamdani útok odsoudil. „Takové nenávistné a odporné útoky nejsou v našem městě tolerovány,“ napsal.

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„Asijští Newyorčané, stejně jako židovští Newyorčané, v posledních letech čelí vlnám násilí poháněného nenávistí. Nenávist jen zřídka míří jen na jednu skupinu. New York bude bojovat proti nenávisti, ať se objeví kdekoli,“ uvedla v reakci na útok guvernérka státu New York Kathy Hochulová.

Trestných činů z nenávisti v New Yorku v posledních letech přibývá, zatímco celková míra násilné kriminality klesá, vyplývá z údajů newyorské policie. Tischová v dubnu uvedla, že více než polovina všech potvrzených trestných činů z nenávisti ve městě od začátku letošního roku směřovala proti lidem židovského původu.

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