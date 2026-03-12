Že ropa zdražuje? Aspoň vyděláme, hlavní je boj s impériem zla, napsal Trump

Íránská válka zahájená americko-izraelskými údery na Teherán pokračuje 13. dnem. Írán v odvetě útočí na blízkovýchodní rafinerie a lodě ve strategickém Hormuzském průlivu, jímž pluje jen minimum obvyklého počtu tankerů. V důsledku toho se cena ropy přiblížila hranici 100 dolarů za barel. To podle Trumpa hraje USA do karet.
Chameneí v prohlášení vyzval k uzavření Hormuzu. Bojuje o život, spekuluje se
„Pro mě je ale mnohem zajímavější a důležitější znemožnit impériu zla, Íránu, získání jaderných zbraní a zničení Blízkého východu, a popravdě i světa,“ napsal Trump na síti Truth Social.
Během tohoto týdne už prohlásil, že válka je téměř u konce, řekl ale také, že USA jsou připraveny své údery přitvrdit.
Íránská státní televize ve čtvrtek přečetla první prohlášení nového íránského nejvyššího duchovního Modžtaby Chameneího od jeho nedělního zvolení. Vyzval v něm k uzavření Hormuzského průlivu a oznámil, že íránské údery na cíle v arabských zemích Perského zálivu budou pokračovat.