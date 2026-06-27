Můj doktor se jmenuje Chris, ale ve skutečnosti je to doktor Ji-lun Song. Vnutil jsem se k němu po ordinační době na vyšetření.
Doktor Chris si jako všichni tady dávají anglická jména, protože mají hodně pacientů z ciziny. Je za tím velký čínský plán přilákat je zrovna sem. Je to plán z úplně stejného vrhu jako připravit Evropu o její auta a zaplavit ji čínskými.
Zrovna tady, na čínské Havaji, ostrově Chaj-nan, má být hlavní město světa zdravotnické turistiky. Říkají tomu Le-čeng, Radostná upřímnost. Zkracuje se to na Město radosti.
Zvláštní medicínská zóna k dispozici nejnovější západní léky, postupy a technologie, i když v pevninské Číně ještě nebyly schváleny.