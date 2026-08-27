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Zdravotní stav norského krále se zhoršil. Je velmi vážný, oznámil palác

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  10:12
Dánská královna Margrethe II. a norský král Harald V. (Lejre, 17. června 2023)

Dánská královna Margrethe II. a norský král Harald V. (Lejre, 17. června 2023) | foto: AP

Norský král Harald V. a dánská královna Margrethe II. (Kodaň, 15. června 2023)
Norský král Harald V. a královna Sonja (Aarhus, 16. června 2023)
Norská princezna Ingrid Alexandra, korunní princ Haakon, korunní princezna...
Norský král Harald V. (Aarhus, 16. června 2023)
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Zdravotní stav devětaosmdesátiletého norského krále Haralda V. se v nemocnici nadále zhoršil a momentálně je velmi vážný, oznámil královský palác. Nejstarší evropský panovník je v nemocnici už od minulého pondělí. Po dobu, kdy je král v nemocnici, je jeho zástupcem korunní princ Haakon.

Ten však podle paláce společně se svou matkou a chotí krále královnou Sonjou zrušil všechny naplánované akce.

Harald V. trpí hemolytickou anémií, stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností.

Norský král skončil v nemocnici, povinnosti převzal korunní princ

Král měl v uplynulých letech zdravotní problémy opakovaně. Letos v únoru byl kvůli infekci na dva dny hospitalizován na Tenerife, před dvěma lety ho zase potíže zastihly při pobytu v Malajsii.

Norský král v minulosti odmítl abdikovat navzdory vysokému věku, problémům se zdravím i skandálům, kterým čelí královská rodina.

Syn norské korunní princezny dostal za znásilnění čtyři roky, vinu popírá

Tím nejvýznamnějším je případ Mariuse Borga Höibyho, syna nynější norské korunní princezny Mette-Marit z jejího předchozího vztahu. V polovině června byl nepravomocně odsouzen ke čtyřletému vězení za znásilnění.

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