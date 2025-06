Miliony dětí v ohrožení. Proočkovanost klesá kvůli chudobě i dezinformacím

Studie se zaměřuje na celosvětovou proočkovanost od roku 1980. Podle zjištění vědců se díky jejímu nárůstu v uplynulých téměř 50 letech podařilo zachránit životy 154 milionů dětí. Od roku 2010 se rostoucí trend v očkování v mnoha zemích zpomalil, nebo dokonce začal klesat.

„Navzdory obrovskému úsilí v posledních 50 letech není pokrok v této oblasti všude stejný. Mnoho dětí zůstává nedostatečně očkováno, nebo není očkováno vůbec,“ řekl serveru The Guardian jeden z autorů studie Jonathan Moser, který působí na Washingtonské univerzitě.

Vědci zjistili, že proočkovanost proti spalničkám od roku 2010 klesla ve 100 z 204 zkoumaných zemí. Pokles zaznamenali i v bohatších zemích. Počet dětí očkovaných alespoň jednou dávkou vakcíny proti záškrtu, tetanu, černému kašli, spalničkám a dětské obrně klesl například ve Francii, Itálii, Japonsku, Británii nebo ve Spojených státech.

Podle Mosera jsou kvůli klesající proočkovanosti děti ohroženy nemocemi, kterým lze předejít. „Pravidelné očkování dětí je jedno z neúčinnějších a nejefektivnějších opatření v oblasti veřejného zdraví. Přetrvávající nerovnosti ve světě, výzvy z pandemie covidu-19 a nárůst nepravdivého informování o vakcínách ale přispěly k oslabení pokroku v imunizaci,“ řekl. Následkem toho bylo v roce 2023 téměř 16 milionů dětí, které nedostaly žádné očkování, většina z nich v subsaharské Africe a jižní Asii.

Výzkumníci doporučují, aby se všechny státy světa snažily posílit zdravotní služby pečující o děti a investovaly do boje proti dezinformacím, které se o očkování šíří. Upozorňují také na to, že by k vakcínám měli mít stejný přístup všichni lidé na světě.