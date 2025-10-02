Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí, říká imunolog Hel

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
„Svoboda je pro vědu principiální. Když se do ní začne míchat ideologie, končí to chaosem a zmařenými životy,“ řekl v Rozstřelu imunolog Zdeněk Hel z University of Alabama at Birmingham (UAB). Podle něj kroky Trumpovy administrativy a antivax rétorika ministra Kennedyho rozbily globální programy veřejného zdraví: „Důsledkem jsou desítky až stovky tisíc zbytečných úmrtí.“

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Pokud se ideologie začne míchat do vědy a zdravotnictví, nemůže to dopadnout dobře,“ varoval Zdeněk Hel v Rozstřelu. V USA podle něj kombinace populismu a konspiračních teorií zničila důvěru ve vědu i fungující zdravotní programy.

„Jsme smutní, ne proto, že přicházíme o granty. Jsme smutní, protože lidé umírají a děti ztrácejí naději,“ dodává profesor imunologie.

Rozpad globální pomoci HIV

V této souvislosti připomíná, že Spojené státy americké dlouhé roky hrály klíčovou roli v globálním boji s HIV. „Dávali jsme léky desítkám milionů lidí v Africe a Asii – zdarma nebo téměř zadarmo. To je teď rozbité.“

Podle něj programy financované USA zajišťovaly péči, kterou si chudé země nikdy nemohly dovolit. „Tohle byla jedna z nejlepších věcí, kterou Amerika dala světu. A teď je to pryč.“

Imunolog Zdeněk Hel.
Rozstřel: Zdeněk Hel - celý záznam
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa. (12. května 2025)
Imunolog Zdeněk Hel.
14 fotografií

Současný americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy je podle Hela jedním z hlavních šiřitelů dezinformací na světě. Připomíná, že už od roku 2005 prosazuje konspirační teorie a jeho rodina se od něj veřejně distancovala.

„Má mesiášský komplex a škodí. Bohužel se stal politickým spojencem Donalda Trumpa díky své antivax rétorice,“ konstatuje imunolog.

K tiskové konferenci, na které Trump s Kennedym tvrdili, že paracetamol v těhotenství vede k autismu u dětí, řekl Zdeněk Hel jasně: „Byl to politický výstup bez jakékoliv odborné opory.“

Útěk talentů z USA

Podle Hela má politizace vědy i další negativní důsledek: odliv vědců a studentů z USA. „Amerika bývala destinace číslo jedna. To se mění.“

„Postdoktorandi a mladí výzkumníci odcházejí do Evropy, Číny nebo na Blízký východ,“ říká s tím, že dříve to bylo naopak.

Hel otevřeně popsal i svůj vlastní přístup k vakcínám a přidal doporučení v souvislosti s rostoucím počtem případů koronaviru. „Rizikové skupiny by se měly nechat očkovat proti covidu okamžitě, a to nejnovější dostupnou vakcínou.“

„Očkování proti chřipce má smysl načasovat na konec října či listopad. Data jsou naprosto jednoznačná. Benefit očkování převyšuje minimální rizika,“ zdůrazňuje a současně apeluje na české lékaře: „Nevzdávejte komunikaci s pacienty. Nepodlehněte dezinformacím.“

Hel sleduje i volby v ČR: „Mám dvojí občanství, Česko je mi drahé. Prosím, ať už volby dopadnou jakkoliv, držte vědu, zdravotnictví a školství mimo ideologii.“

V závěru ocenil, že bývalý i současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a Vlastimil Válek se v klíčových debatách shodli v tom hlavním: „Jde jim o zdraví lidí. Tak by to mělo být.“

Jak se vlastně dostal do USA? Jak udržet vědu, zdravotnictví a školství mimo ideologii a předvolební marketing? Může ANO a bývalá pětikoalice reálně spolupracovat na dlouhodobé strategii ve zdravotnictví a školství? A jak zabránit, aby politika využívala konspirační a antivax narativy k mobilizaci voličů? I na to odpovídal Zdeněk Hel v Rozstřelu.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Poslední obžalovaný v Dozimetru Jančovič se zatím rozhodl nevypovídat. Čtou se znalecké posudky

Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr před Obvodním soudem pro Prahu 9 měl ve čtvrtek vypovídat podnikatel Maroš Jančovič, jehož IT firma Uniprog Solutions dodávala své služby...

2. října 2025,  aktualizováno  10:02

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, účastníci si stěžují na použití vodních děl

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi a...

2. října 2025  6:22,  aktualizováno  10:01

Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí, říká imunolog Hel

Vysíláme

„Svoboda je pro vědu principiální. Když se do ní začne míchat ideologie, končí to chaosem a zmařenými životy,“ řekl v Rozstřelu imunolog Zdeněk Hel z University of Alabama at Birmingham (UAB). Podle...

2. října 2025

Rozcestí krkavců. Nový Zaklínač Andrzeje Sapkowského vyšel po deseti letech

Nový román Rozcestí krkavců z oblíbené série Zaklínač polského spisovatele Andrzeje Sapkowského se objevil v těchto dnech na pultech tuzemských knihkupectví. Kniha považovaná v žánru fantasy za jednu...

2. října 2025  9:37

Ředitel odzbrojil školačku, která pobodala spolužáky. Vyznamenal ho prezident

Ředitel ZŠ Komenského v Domažlicích Ivan Rybár získal od prezidenta Petra Pavla významné ocenění. Čestné uznání a záchranářský kříž mu udělil za to, že loni v září zastavil a odzbrojil školačku,...

2. října 2025  9:22

ANALÝZA: Trumpův plán pro Gazu je spíš o miliardách a vlivu nežli o míru

Trump předložil mírový plán pro Gazu a arabské státy ho vítají. Ale jejich souhlas má svou cenu. Saúdská Arábie vyjednává o normalizaci s Izraelem, Egypt se obává migrace, Katar ztrácí vliv a Trumpův...

2. října 2025  9:21

Nejhodnotnější startup je OpenAI. Firma předstihla i Muskův vesmírný projekt

Společnost OpenAI se stala nejhodnotnějším startupem na světě, předstihla dokonce vesmírnou firmu SpaceX miliardáře Elona Muska, píše agentura Bloomberg. Právě dokončila transakci, v jejímž rámci...

2. října 2025  9:20

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

2. října 2025  8:19,  aktualizováno  9:02

Volební kalkulačka 2025 napoví, koho volit. Ke které straně máte nejblíž?

Stále váháte, které straně nebo hnutí dáte v pátek nebo v sobotu svůj hlas? S rozhodnutím pomůže volební kalkulačka, kterou připravilo občanské sdružení KohoVolit.eu. Abyste zjistili, ke kterému...

2. října 2025  7:53

USA poskytnou Ukrajině tajné informace. Díky nim může zaútočit i hluboko v Rusku

Spojené státy budou Ukrajině poskytovat informace od zpravodajských služeb, které bude moci využít k útokům proti energetické infrastruktuře hluboko ve vnitrozemí Ruska. Píše o tom The Wall Street...

2. října 2025  7:11

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

V japonské Nagoji otevřeli luxusní hotel, cena za noc je až půl milionu

Až 3,75 milionu jenů, tedy v přepočtu přes 526 000 korun, si za noc účtuje hotel, který ve středu otevřeli v japonském městě Nagoja. Jedenáctipatrová budova nabízí stovku luxusních pokojů, několik...

2. října 2025  7:07

Sliby pro jižní Moravu: podpora vinařů, zrušení CHKO i motivace pro starosty

Zatímco v otázkách ohledně důchodů, ekonomiky nebo postojů k Evropské unii a Rusku se neshodnou, v některých věcech důležitých pro jižní Moravu najdou i nesmiřitelní političtí oponenti společnou řeč....

2. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.