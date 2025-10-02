RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Pokud se ideologie začne míchat do vědy a zdravotnictví, nemůže to dopadnout dobře,“ varoval Zdeněk Hel v Rozstřelu. V USA podle něj kombinace populismu a konspiračních teorií zničila důvěru ve vědu i fungující zdravotní programy.
„Jsme smutní, ne proto, že přicházíme o granty. Jsme smutní, protože lidé umírají a děti ztrácejí naději,“ dodává profesor imunologie.
Rozpad globální pomoci HIV
V této souvislosti připomíná, že Spojené státy americké dlouhé roky hrály klíčovou roli v globálním boji s HIV. „Dávali jsme léky desítkám milionů lidí v Africe a Asii – zdarma nebo téměř zadarmo. To je teď rozbité.“
Podle něj programy financované USA zajišťovaly péči, kterou si chudé země nikdy nemohly dovolit. „Tohle byla jedna z nejlepších věcí, kterou Amerika dala světu. A teď je to pryč.“
Současný americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy je podle Hela jedním z hlavních šiřitelů dezinformací na světě. Připomíná, že už od roku 2005 prosazuje konspirační teorie a jeho rodina se od něj veřejně distancovala.
„Má mesiášský komplex a škodí. Bohužel se stal politickým spojencem Donalda Trumpa díky své antivax rétorice,“ konstatuje imunolog.
K tiskové konferenci, na které Trump s Kennedym tvrdili, že paracetamol v těhotenství vede k autismu u dětí, řekl Zdeněk Hel jasně: „Byl to politický výstup bez jakékoliv odborné opory.“
Útěk talentů z USA
Podle Hela má politizace vědy i další negativní důsledek: odliv vědců a studentů z USA. „Amerika bývala destinace číslo jedna. To se mění.“
„Postdoktorandi a mladí výzkumníci odcházejí do Evropy, Číny nebo na Blízký východ,“ říká s tím, že dříve to bylo naopak.
Hel otevřeně popsal i svůj vlastní přístup k vakcínám a přidal doporučení v souvislosti s rostoucím počtem případů koronaviru. „Rizikové skupiny by se měly nechat očkovat proti covidu okamžitě, a to nejnovější dostupnou vakcínou.“
„Očkování proti chřipce má smysl načasovat na konec října či listopad. Data jsou naprosto jednoznačná. Benefit očkování převyšuje minimální rizika,“ zdůrazňuje a současně apeluje na české lékaře: „Nevzdávejte komunikaci s pacienty. Nepodlehněte dezinformacím.“
Hel sleduje i volby v ČR: „Mám dvojí občanství, Česko je mi drahé. Prosím, ať už volby dopadnou jakkoliv, držte vědu, zdravotnictví a školství mimo ideologii.“
V závěru ocenil, že bývalý i současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a Vlastimil Válek se v klíčových debatách shodli v tom hlavním: „Jde jim o zdraví lidí. Tak by to mělo být.“
Jak se vlastně dostal do USA? Jak udržet vědu, zdravotnictví a školství mimo ideologii a předvolební marketing? Může ANO a bývalá pětikoalice reálně spolupracovat na dlouhodobé strategii ve zdravotnictví a školství? A jak zabránit, aby politika využívala konspirační a antivax narativy k mobilizaci voličů? I na to odpovídal Zdeněk Hel v Rozstřelu.