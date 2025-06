Jeden z koní Převalského, které Zoo Praha plánovala v pondělí poslat letecky do Kazachstánu, při transportu na Pražském okruhu utekl z převozní bedny. Uprchlíka museli pracovníci zoo na silnici...

Prezident Petr Pavel řekl, že by Česku neprospělo, aby kvůli bitcoinové kauze skončila čtyři měsíce před volbami vláda. Současně také varoval před destabilizací politické scény. Prezident také uvedl,...

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) chce lépe komunikovat téma výpadků léčivých přípravků. V pondělí to řekl ředitel ústavu Tomáš Boráň. Informace pro pacienty by podle něj měly být smysluplné....

Přijíždí s foťákem do polí, kde jiní vidí jen prázdno a ticho. On vidí pozorovatelny, které nejsou jen loveckou kulisou, ale osobitými sochami v krajině. Řeč je o fotografovi Janu Holkupovi z...

Zrod nové svobody, ale i mnoha absurdit. To vše zachytil fotograf Jaroslav Kučera, když těsně po revoluci dokumentoval tuzemský sexuální boom. Asi sto jeho fotografií s touto tématikou je nyní k...

Šéfka sociální demokracie Jana Maláčová ukončila dohady o tom, jak bude strana kandidovat ve volbách do Sněmovny. Půjde do nich jde samostatně. „Po řadě konzultací jsme se dohodli jít do voleb...