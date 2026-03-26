Do slovenské zbrojovky vnikli youtubeři, byli i u houfnic. Video viděly tisíce lidí

Autor:
  11:40
V areálu slovenské zbrojovky ZTS Špeciál a v její podzemních prostorech se šest hodin nerušeně pohybovala dvojice mužů, která se dostala až houfnicím. Nahrávku z akce pak zveřejnili na internetu. Napsal to ve čtvrtek slovenský list Pravda, podle kterého nejde o první případ vniknutí civilních osob do uvedené firmy se sídlem na západním Slovensku.

Podnik, jehož vlastníkem je stát, incident přiznal.

V Česku vyvolal debatu o zabezpečení areálů zbrojařských firem úmyslně založený požár haly pardubické zbrojovky LPP Holding, policie v tomto případu z minulého týdne obvinila tři lidi.

List Pravda k uvedené nahrávce uvedl, že muži se nejprve pohybovali v opuštěném labyrintu chodeb a na cestu si svítili čelovkami. Prošli kolem zaprášených beden s náhradními díly, kanceláří s dokumenty, dílen s nářadím a starou technikou a dostali se až do prostor se starými vojenskými vozidly se slovenským znakem.

Nahrávku za tři týdny vidělo téměř 10 tisíc lidí. Podle Pravdy se autoři těchto videí zabývají průzkumem opuštěných, skrytých nebo veřejně nepřístupných objektů.

Slovenská zbrojovka potvrdila, že v uvedeném případu jde o její areál.

„V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi společnost bezodkladně podnikla příslušné kroky a věc oznámila orgánům činným v trestním řízení,“ citovala Pravda zástupce společnosti Nina Rosenberga. Ten dodal, že strážní služba podniku v souvislosti s podobnými incidenty zadržela dosud 16 lidí, kteří do objektu vstoupili násilně.

Pravda napsala, že zbrojovka s více než 70letou tradicí výroby minometů, tankových kanónů a dělostřeleckých systémů v únoru podepsala a Ázerbájdžánem svůj prozatím největší kontrakt v hodnotě 210 milionů eur (5,1 miliardy korun) na výrobu samohybných minometů.

