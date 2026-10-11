Zbrojaři na mušce. Rusko chystá vraždy šéfů evropských firem, varují tajné služby

Kreml i kvůli patové situaci na bojišti na Ukrajině nařídil rozšíření sabotáží a „hybridních“ operací v Evropě, aby se mu v příštích měsících podařilo zásadně oslabit podporu Kyjeva.
„Atentáty na evropské civilní cíle - dříve dokonce i ruskými zpravodajskými službami považované za tabu - jsou stále důležitější součástí těchto plánů,“ napsal deník Financial Times (FT).
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List mluvil s představiteli pěti evropských zpravodajských služeb, kteří varovali, že šéfové zbrojních firem i vysoce postavení zaměstnanci se stávají terčem Kremlu. Podle těchto zdrojů jsou v hledáčku také vedoucí pracovníci menších společností, zejména těch, které se podílejí na výrobě dronů nebo jejich součástek.
„Úroveň nebezpečí v Evropě stoupla. Vůči majetku, ale také lidem,“ řekl FT vysoce postavený evropský zpravodajský činitel.
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Před rizikem v pondělí německé zákonodárce varoval šéf civilní kontrarozvědky Sinan Selen. „Rusko se cíleně zabývá plánováním násilných činů proti jednotlivcům, a to prostřednictvím státních nebo státem řízených aktérů,“ prohlásil.
Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), jak se německá kontrarozvědka oficiálně jmenuje, proto výrazně zintenzivnil kontakt se zaměstnanci a vedením německých zbrojních firem, sdělil FT jeden z jeho představitelů. Součástí doporučení je podle něj i využívání soukromých ochranek.
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Čelní představitelé některých firem deníku sdělili, že za poslední půlrok na výslovné doporučení státních bezpečnostních složek posílili svou osobní ochranu. Jiní uvedli, že podobná opatření využívají pouze při cestách.
V některých případech se už dokonce podařilo odhalit a zmařit konkrétní plány, jako třeba v roce 2024, kdy šlo o Armina Pappergera, šéfa velké německé zbrojařské firmy Rheinmetall. V jiných případech byla zaznamenána podezřelá aktivita, včetně sledování životních návyků jednotlivců doma i na pracovišti.
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Bezpečnostní představitelé zdůraznili, že důležitou součástí ruského přístupu je to, že k pokusům o atentát nakonec ani nemusí dojít, aby kampaň dosáhla zamýšleného účinku.
„Hlavní cíl z ruského pohledu zůstává psychologický,“ uvedl jeden z představitelů zpravodajských služeb. „Už samotným vyvoláním pocitu, že se někdo může stát terčem, dosahují svého cíle. Chtějí, aby si lidé dvakrát rozmysleli, než začnou obchodovat s Ukrajinou.“