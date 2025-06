Před třemi lety zahájilo Rusko plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump navíc požaduje, aby členské země Severoatlantické aliance zvýšily výdaje na obranu a dávaly na ni pět procent HDP. Investice evropských států v této oblasti proto rostou a města spjatá se zbrojařstvím zažívají rozkvět. Magazín The Economist to znázorňuje na třech místech.

Jedním z nich je francouzské město Bourges, ve kterém žije přibližně 64 tisíc obyvatel. Ještě nedávno zde ubývala pracovní místa, protože výrobci zbraní přicházeli o zakázky. „Byli jsme v dlouhém období úpadku,“ řekl pro britský týdeník Serge Richard, šéf místní hospodářské komory. Situace se ovšem změnila.

Očekává se totiž, že dvě evropské zbrojařské společnosti – MBDA zaměřující se na rakety a raketové systémy a KNDS vyrábějící například houfnice Caesar – tu v příštích pěti letech investují jednu miliardu eur.

Společnost MBDA už bourá na okraji Bourges staré budovy, které jsou v sousedství stávajícího areálu, aby se mohla továrna rozšířit. Na opačném konci města francouzsko-německá zbrojovka KNDS od roku 2022 ztrojnásobila výrobu houfnic Caesar. Podle odhadů by firmy měly v následujících pěti letech vytvořit 2 500 nových pracovních míst, píše The Economist.

Kromě pozitiv – bude se jednat o kvalifikované a dobře placené pozice – však rozmach přináší podle listu i několik výzev. Řadí se mezi ně například dostatečné zajištění služeb pro nově příchozí – jeslí, škol, bydlení či lékařů. Druhou otázkou jsou dovednosti. Místní potřebují vhodné vzdělávací programy a školení. Šéfové podniků už nyní hlásí potíže s náborem zaměstnanců, někteří obyvatelé města se navíc obávají růstu cen nemovitostí.

Tady vyrábí Rheinmetall

Podobné obavy zní podle britského týdeníku i z německého Unterlüssu. Největší výrobní závod zbrojařské společnosti Rheinmetall by měl díky rozkvětu v blízké budoucnosti zaměstnávat přibližně 3 500 lidí. Tedy téměř tolik, kolik je obyvatel města.

Plán zahrnuje novou továrnu. Přidá se k těm, které již vyrábějí samohybné houfnice a obrněná vozidla Lynx a Puma. Slavnostního zahájení stavby se loni zúčastnil i tehdejší kancléř Olaf Scholz. Od té doby se mimo jiné zvýšil hluk i provoz v okolí.

Aby se Unterlüss s rozšířením výroby vyrovnal, chce starostka Katharina Ebelingová letos investovat do rekonstrukce vlakového nádraží a dalších úprav 1,3 milionu eur.

Ve městě není příliš obchodů, většina zaměstnanců Rheinmetallu spíše dojíždí z blízkého okolí. Magazín proto podotýká, že místní obyvatelé trpí hlukem a znečištěním, ovšem bez přímých výhod. V této souvislosti zmiňuje, že v nedávných volbách tu nacionalistickou Alternativu pro Německo (AfD) volilo 35,7 procenta lidí, přičemž celostátní průměr byl 20,8 procenta. Stejně jako v Bourges, i zde se současně subdodavatelé bojí, aby jim obří koncern nepřebíral kvalifikované pracovníky.

Záchrana na východě Polska?

Sousední Polsko se potýká s jinými problémy. Tento rok sice země dala na obranu 4,7 procenta HDP, většinu vybavení ovšem nakupuje v zahraničí. Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz přitom chce, aby se polovina zakázek vyráběla v Polsku. The Economist podotýká, že státní Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) vytlačila většinu soukromých firem, ale sama není schopna dodávat armádě ani to nejnutnější.

Aby vláda podle listu zmiňovanému konglomerátu 50 firem pomohla, objednala si u něj loni 96 houfnic a letos v březnu podepsala smlouvu na 111 bojových vozidel Borsuk. Ta se vyrábí ve městě Stalowa Wola, pro které by to mohlo mít – jak píše týdeník – zásadní význam.

Starosta Lucjusz Nadbereżny tvrdí, že město je silně spojeno s průmyslem. Po masovém propuštění v 90. letech minulého století mu pomohly zahraniční investice do továren na výrobu autodílů. Finance města se však i v dnešních dnech nacházejí v tíživé situaci. Zlepšit by to mohl právě rozmach zbrojařství, uzavírá britský list.