VIDEO: Těžké zbraně pro Ukrajinu, nadchly se sítě. Vše se však vrací do USA

„Nemám slov. A to teprve začalo. Do Polska dorazila vojenská pomoc Ukrajině z celého světa,“ například dojala se v ruštině, nicméně proukrajinsky smýšlející Taťána s odkazem na video z dronu. Ten přeletěl seřazené stroje, mezi nimiž nechybějí podle všeho obrněné transportéry Bradley nebo tanky Abrams.

„Doufejme, že horká fáze války skončí v létě,“ reaguje na to další pisatel. A pak jsou tu odpůrci pomoci. „Americká válečná technika se hromadí v polském přístavu Gdyně v Polsku. Německá vláda to ví a mlčí. Horší je, že je to šílenství. Namísto hledání míru přispívá k další eskalaci, většímu počtu úmrtí a většímu ničení,“ objevuje se například německá reakce.

Jiní však ohledně určení zbraní oponují. A oprávněně. Zatímco transportéry Ukrajina slíbené má, abramsy zatím nikoli. Problém by byl taky s maskovacími barvami. Pro ukrajinské potřeby by stroje měly mít tmavozelený a tmavohnědý nátěr. Zobrazená technika je spíše do pouštních podmínek.

O co tedy jde, se upřesňuje. Shromážděna je technika americké obrněné brigády, která do Polska dorazila loni v prosinci v rámci operace Atlantic Resolve. V jejím rámci USA posílá v turnusech svým spojencům NATO ve východní Evropě posily určené k účasti na společných cvičeních a k hlídkování na východních hranicích aliance.

NATO zvýšilo aktivitu na svém východním křídle od roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym a obsadilo východní část Donbasu.