V Indonésii veřejně zbičovali smilníky, gamblery a homosexuály

  9:06
V indonéské provincii Aceh v úterý na veřejnosti zbičovali deset lidí za porušení islámského práva šaría. Vedle smilníků a gamblerů se jednalo i o dva muže, kteří se objímali a líbali, napsala agentura AP. Lidskoprávní organizace Amnesty International označila trest za znepokojivý akt diskriminace a krutosti schválený státem.

Aceh je jedinou provincií převážně muslimské Indonésie, která kriminalizuje vztahy mezi lidmi stejného pohlaví a kde kromě celostátně platných zákonů platí také přísné islámské právo šaría. To bylo zavedeno v roce 2006 jako ústupek vlády, která chtěla ukončit desetiletí trvající separatistické povstání, a vymáhá jej náboženská policie se soudy.

Od konce září 2014, kdy zákonodárci Acehu zavedli bičování za homosexualitu, byli homosexuálové potrestáni celkem pětkrát. Na konci ledna 2021 byli dva muži v homosexuálním vztahu zbičováni 77krát, zatímco v červenci 2018 dostali odsouzení 90 ran rákoskou. V květnu 2017 pak dostali dva homosexuálové 166 ran, čemuž přihlížely a tleskaly stovky lidí, a letos v lednu to bylo dohromady 159 ran.

Úřady v Acehu povolují až 100 ran bičem za morální přestupky, mezi které patří styk mezi homosexuály a sex mezi nesezdanými. Trest bičování se vztahuje také na muslimské ženy bez šátků nebo ty, které nosí příliš těsné oblečení, na zloděje, lidi popíjející alkohol, muže neúčastnící se pátečních modliteb či ty, kteří se oddávají hazardu či cizoložství.

Odpůrci považují bičování za porušování lidských práv, proto se proti němu v roce 2016 vymezilo několik lidskoprávních organizací, které u indonéského soudu žádaly o přezkum souvisejících předpisů. Jejich žádost ale byla zamítnuta. Příznivci tohoto trestu naopak doufají, že bude sloužit jako ponaučení a bude mít odstrašující účinek.

