Budoucí nejvyšší most světa nacházející se na jihozápadě Číny je o krok blíž ke svému otevření. V pondělí úspěšně absolvoval zátěžovou zkoušku, klíčovou pro plánovaný začátek provozu na konci září. Auta se na most přes Velký kaňon Chua-ťiang, jehož mostovka se vypíná ve výšce až 625 metrů nad zemí, mají poprvé dostat na konci září.

Most, který se tyčí nad řekou v jihozápadní čínské provincii Kuej-čou, prověřoval testovací tým v pětidenním procesu. V rámci něho potvrdil, že konstrukční pevnost, tuhost a dynamické vlastnosti splňují bezpečnostní normy.

Testovací tým provedl statické i dynamické testy. Během nich na most najel 96 nákladními vozidly s celkovou vahou okolo 3 300 tun. Kamiony postavil na určená místa vozovky, aby mohl změřit posun a namáhání hlavního pole, věží, kabelů a závěsů.

V čínské provincii Kuej-čou úspěšně proběhla zátěžová zkouška mostu přes Velký kaňon Chua-ťiang. (25. srpna 2025)
Stavba mostu přes kaňon Chua-ťiang v provincii Kuej-čou v jihozápadní Číně
Stavba mostu přes kaňon Chua-ťiang v provincii Kuej-čou v jihozápadní Číně
Z celkové délky 2 890 metrů tvoří hlavní pole mostu 1 420. Po otevření bude most nejen tím nejvyšším, ale také mostem s největším polem, který stojí v horské oblasti.

Terén v místě nové stavby je složitý. Most překonává Velký kaňon Chua-ťiang, také nazývaný „zemská trhlina“. Jeho vznik je výsledkem snahy země celostátně zlepšit infrastrukturu, a to zejména v málo rozvinutých horských oblastech.

Čína staví nejvyšší most světa, šest set metrů nad řekou. Cestu zkrátí z hodin na minutu

Řidičům má most skutečně výrazně ulevit. Po jeho dokončení se má čas jízdy přes Velký kaňon zkrátit ze dvou hodin na pouhou jednu minutu.

Práce stavbaři začali před více než třemi lety. Stavba byla zahájena 18. ledna 2022. „V současné době dosáhl celkový stav mostu 95 % a jeho otevření pro dopravu je plánováno na druhou polovinu roku 2025,“ řekl v dubnu státnímu deníku China Daily Čang Šeng-lin, hlavní inženýr společnosti Guizhou Highway Group.

Čína dokončila nejvyšší most na světě. Tyčí se půl kilometru nad zemí

Zátěžová zkouška je považována za poslední krok před otevřením mostu pro dopravu. K tomu má dojít na konci září, kdy stavba převezme prvenství od dosavadního nejvyššího mostu světa, který se nachází 200 kilometrů daleko na hranici provincií Kuej-čou a Jün-nan a klene se 565 metrů nad povrchem. Pokud jde o výšku mostní konstrukce jako takové, rekord dosud drží s 343 metry viadukt ve francouzském Millau.

