V USA zatkli lídra drogového kartelu. Z Mexika emigroval po nafingované smrti

Američtí vyšetřovatelé zatkli vysoce postaveného člena mexického drogového kartelu, který se odstěhoval do Spojených států poté, co zinscenoval vlastní smrt. Ve čtvrtek to oznámilo americké ministerstvo spravedlnosti. Muž čelí obviněním z obchodu s drogami a praní špinavých peněz, informovala agentura AP.