Operace nakrmit Gazu: jak funguje umělý přístav. USA kopírují invazi v Normandii

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Tisíc amerických vojáků se chystá připravit operaci Nakrmte Gazu, což mají dokázat, aniž vkročí na břeh. Krmit se bude z moře. Přesně 80 let poté, co při invazi do Normandie Spojenci postavili umělý přístav přímo na moři, chtějí teď něco podobného Američané otevřít u Gazy.